Жителям ЕС покажут, какими могут стать новые евро: привычные банкноты хотят изменить впервые за много лет
Европейский центральный банк (ЕЦБ) уже пять лет работает над новым дизайном евро-банкнот. В этом месяце процесс выйдет на один из последних этапов: после него свое мнение о новых вариантах смогут высказать жители Евросоюза. Новый дизайн должен заменить мосты и архитектурные стили, изображенные на банкнотах с 2002 года.
После того как в июле прошлого года ЕЦБ объявил открытый конкурс на дизайн будущих евро-банкнот, сейчас жюри из дизайнеров и экспертов должно выбрать 10 проектов и оценить две основные концепции. Совет управляющих ЕЦБ ранее остановился на двух возможных темах — «Европейская культура» и «Реки и птицы», сообщает LSM.lv.
Как пояснила президент ЕЦБ Кристин Лагард, на новых банкнотах могут появиться либо шесть выдающихся личностей, символизирующих творчество, знания и навыки, сформировавшие общую европейскую культуру, либо птицы и реки как напоминание о важности природного разнообразия. После отбора лучших вариантов ЕЦБ предложит жителям ЕС высказать, какой из них им ближе.
Тема «Европейская культура», например, предполагает изображение Людвига ван Бетховена на купюре в 10 евро, а Марии Кюри — на банкноте в 20 евро.
Тема «Реки и птицы» делает акцент на природе и европейских институтах. На банкнотах могут появиться пейзажи с птицами рядом со зданиями учреждений ЕС. Например, на 20 евро может быть изображен ЕЦБ, на 50 евро — Суд ЕС, а на 100 евро — Европейская счетная палата.
Хотя на фоне роста безналичных расчетов смена дизайна наличных кому-то может показаться странным приоритетом, в Банке Латвии подчеркивают, что наличные по-прежнему важны. Руководитель управления денежного обращения Банка Латвии Янис Блумс отметил, что в Латвии каждый пятый платеж все еще совершается наличными, а сами деньги остаются важными и для сбережений, и как резервный способ оплаты в случае сбоев.
По его словам, в Латвии чаще всего используют банкноты номиналом 20 и 50 евро.
ЕЦБ также объясняет, что речь идет не только о внешнем виде. Новый дизайн должен быть более понятным и близким людям, а сами банкноты — более защищенными от подделки, долговечными и устойчивыми благодаря новым технологиям и материалам.
После того как жюри выберет 10 лучших вариантов, жители ЕС снова смогут высказать свое мнение. Ожидается, что окончательное решение по дизайну третьей серии евро-банкнот Совет управляющих ЕЦБ примет до конца этого года. В обращение новые банкноты поступят только через несколько лет — после завершения производства.