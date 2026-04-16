Правительство Силини все-таки устояло: спор из-за airBaltic едва не довел коалицию до кризиса
Коалиция Латвии оказалась на грани распада из-за поддержки airBaltic — премьер Эвика Силиня готова пожертвовать правительством ради спасения национальной авиакомпании, однако такой ситуации удалось избежать.
Партнеры по правящей коалиции договорились продолжить совместную работу в правительстве, заявила после встречи с представителями коалиционных партий премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").
В четверг Силиня пригласила на переговоры представителей "Нового Единства", Союза зеленых и крестьян (СЗК) и партии "Прогрессивные". Силиня указала, что сегодня в Сейме необходимо решить вопрос о предоставлении займа airBaltic. Предусмотрено, что перед голосованием этот вопрос обсудят парламентские фракции.
Премьер подчеркнула, что министру сообщения Атису Швинке ("Прогрессивные") предстоит работать над тем, чтобы airBaltic стала прибыльным предприятием. В противном случае ему придется взять на себя ответственность, подчеркнула она.
Также Силиня заявила, что Министерство сообщения необходимо реорганизовать, поскольку многие процессы застопорились и не продвигаются вперед. Премьер ожидает, что реорганизация состоится уже в ближайшее время.
В свою очередь руководитель фракции "Прогрессивных" Андрис Шувaев выразил надежду, что вопрос о займе для airBaltic удастся решить как можно быстрее.
Руководитель фракции СЗК Харийс Рокпелнис отметил, что партия не видит препятствий для продолжения работы в правительственной коалиции. В то же время СЗК получил уверенность в том, что ответственный за сферу сообщения министр возьмет на себя полную ответственность за предложенное решение по кредитованию авиакомпании airBaltic и в случае неудачи готов уйти в отставку.
Как сообщалось, разногласия между партиями правящей коалиции обострились из-за вопроса о предоставлении краткосрочного займа в размере 30 млн евро airBaltic. Из-за неспособности договориться по этому вопросу премьер допускала даже отставку правительства.
Силиня заявила, что готова к распаду коалиции, чтобы обеспечить в Сейме поддержку СЗК по вопросу о предоставлении airBaltic краткосрочного займа. Во вторник СЗК заявил, что поддержит выделение средств, если министр сообщения уйдет в отставку.
"Если цена за поддержку airBaltic - распад коалиции, я готова к этому", - заявила Силиня, подчеркнув, что поддержка авиакомпании для нее важнее сохранения правительственной коалиции.