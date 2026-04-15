В Риге существенно увеличат денежную помощь одной категории семей
Рижская дума вводит единую и более прозрачную систему пособий для приемных семей, специализированных приемных семей и опекунов. Планируется, что новые правила вступят в силу с 1 июля этого года.
Муниципалитет предусмотрел дополнительное финансирование: в 2026 году на первое полугодие потребуется 1,62 миллиона евро. Основная часть увеличения связана с ростом пособия за выполнение обязанностей приемной семьи и введением нового пособия на питание для детей, находящихся под опекой.
Ранее пособия для приемных семей и опекунов регулировались разными правилами, теперь все объединено в одном документе и дополнено новыми видами выплат. Цель — создать стабильную систему внеcемейного ухода, ориентированную на потребности ребенка, и укрепить возможности принимающих семей.
Основные изменения:
- пособие на питание ребенка в приемной семье составит 75 процентов от минимальной зарплаты — в 2026 году это 585 евро в месяц (ранее сумма была ниже и рассчитывалась иначе);
- вводится новое пособие на питание для детей под опекой — общий государственный и муниципальный объем поддержки также достигнет 75 процентов от минимальной зарплаты. В 2026 году доля самоуправления составит 195 евро в месяц для детей до 6 лет и 117 евро для детей от 7 до 17 лет;
- пособие на одежду и мягкий инвентарь сохраняется на прежнем уровне — 200 евро в год для детей до 6 лет и 250 евро для детей от 7 до 18 лет;
- существенно увеличено пособие за выполнение обязанностей приемной семьи — теперь его будут получать все приемные семьи, в которые ребенок помещен по решению Рижского сиротского суда, независимо от задекларированного места жительства. В 2026 году муниципальная часть составит 872 евро в месяц (вместе с государственной выплатой достигая 1,5 минимальной зарплаты);
- уточнено пособие за выполнение обязанностей опекуна — 50 евро в месяц за одного ребенка, если родители умерли, и 60 евро за каждого следующего ребенка или ребенка, родители которого лишены родительских прав.
Дума отмечает, что пособия будут предоставляться без оценки материального положения. Приемные семьи смогут получать их с момента размещения ребенка, а опекуны — с момента подачи заявления. Подать заявление можно лично или в электронном виде с безопасной электронной подписью.
