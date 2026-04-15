Сайт 112.lv, не выдержавший нагрузки, теперь сможет принять 10 000 человек одновременно
После сбоев, вызвавших вопросы на фоне тревожной ситуации у границы, сайт 112.lv усилили: теперь он способен выдержать до 10 000 одновременных подключений. Власти утверждают, что это лишь промежуточный этап, и работу над дальнейшим наращиванием мощности продолжают.
Во вторник после заседания кризисного совета Кабинета министров, комментируя для СМИ проделанную работу после технических проблем, выявленных на сайте 112.lv 30 марта, руководитель центра Арис Дзерванс сообщил, что за две недели центр усовершенствовал конфигурации системы и внедрил дополнительные решения в сфере безопасности.
Синтетические тесты показывают, что пропускная способность сайта увеличена до 10 000 одновременных подключений.
«То есть 10 000 человек смогут одновременно пользоваться этим сайтом. Это примерно в два раза больше, чем было в тот момент, когда сайт перестал работать. Дальше мы продолжаем работать над тем, чтобы еще больше увеличить мощность. Ищем технологические решения и необходимые ресурсы», — заявил Дзерванс.
Как уже сообщалось, министр внутренних дел Рихард Козловскис поручил ответственным службам МВД оперативно решить технические нюансы, которые вечером 30 марта на короткое время лишили жителей доступа к информации на сайте 112.lv.
Вечером 30 марта латвийская армия зафиксировала иностранный беспилотный летательный аппарат недалеко от латвийско-российской границы — вблизи территории Лудзенского и Балвского краев. Для оперативного информирования жителей в соответствующих регионах была задействована система сотового оповещения.
Аппарат не вошел в воздушное пространство Латвии. После того как он удалился от латвийской границы, через систему сотового оповещения было разослано сообщение об окончании угрозы.
Как наблюдало агентство LETA, первоначальная информация с призывом к жителям Балвского и Лудзенского краев не приближаться к низколетящему, подозрительному или опасному объекту, а звонить по телефону 112, была доступна также в мобильном приложении 112 Latvija и на сайте 112.lv, однако позже этот сайт временно перестал работать.
Также сообщалось, что в конце марта во всех трех странах Балтии залетели и взорвались дроны. Вероятнее всего, они были нацелены на объекты в России во время отражения Украиной российской агрессии, но сбились с курса или были отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.
В воздушное пространство Латвии один дрон залетел со стороны России и взорвался в Краславском крае примерно в километре от центра Свариньской волости, а другой на короткое время вошел со стороны территории Беларуси и затем направился в сторону России.
После этого в публичном пространстве разгорелась дискуссия о необходимости в подобных случаях своевременно рассылать жителям предупреждения с помощью сообщений сотового оповещения. Государственная пожарно-спасательная служба сообщила, что соответствующий текст сообщения об угрозе в воздушном пространстве уже подготовлен.