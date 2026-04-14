Ряд министров из "Нового Единства" вместе прилетели из Милана
Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") одновременно предоставила отпуска ряду государственных должностных лиц из своей партии.
KNAB проверит участие лидеров "Нового Единства" в семинаре у озера Комо в Италии
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), реагируя на информацию портала Jauns.lv, начало проверку поездки политиков «Нового Единства» в Италию, расходы на которую, возможно, покрывали зарубежные фонды.
Ранее портал Jauns.lv сообщал, что в конце прошлой недели внимание привлекло интересное совпадение — премьер-министр Эвика Силиня одновременно предоставила отпуска ряду должностных лиц из своей партии. Пытаясь выяснить причины такого синхронного ухода в краткий отпуск, сначала не удалось найти никаких объяснений. Однако вскоре стало ясно — группу политиков заметили в аэропорту «Рига», откуда они направлялись в Италию, чтобы провести время у живописного озера Комо.
Речь идет о следующих должностных лицах «Нового Единства»: министр финансов Арвилс Ашераденс, министр здравоохранения Хосам Абу Мери, министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере, министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс, а также депутат Сейма Инга Берзиня. Очевидцы также заметили, что вместе с ними на борт самолета поднимались и другие представители партии, в том числе Вилнис Кирсис, депутат Сейма Эдмундс Юревицс и министр образования и науки Даце Мелбарде.
В воскресенье вечером, около 21:35, когда в Риге приземлился рейс национальной авиакомпании airBaltic из Милана, все вылетевшие 9 апреля члены правления «Нового Единства», получившие отпуска, выходили из зала прилета по одному, старательно соблюдая дистанцию друг от друга.
В публичном пространстве появилась информация, что этот «семинар» в Италии оплатил Фонд Конрада Аденауэра, и представитель самой организации в телеэфире фактически этого не отрицала.
Реагируя на вопросы, направленные порталом Jauns.lv о возможных нарушениях закона, KNAB подтвердил, что ситуация находится в поле его внимания: «KNAB начал оценку информации, прозвучавшей в публичном пространстве. До завершения проверки KNAB воздерживается от более подробных комментариев».