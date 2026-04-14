Конституционный суд: жители не защищены от шума развлекательных мероприятий - это надо исправить!
Суд Сатверсме признал: государство не защищает людей от шума во время развлекательных мероприятий. Законы оказались недостаточными, а баланс между правами жителей и бизнеса — нарушенным.
Конституционный суд (ST) пришел к выводу, что, вопреки своей обязанности, государство не урегулировало оценку, контроль развлекательного шума и связанные с этим вопросы ответственности.
Суд установил, что ряд нормативных актов в различных аспектах применим к чрезмерному шуму. Однако данное регулирование не обеспечивает надлежащую защиту лиц. Кроме того, предусмотренный в правилах управления шумом порядок оценки и измерения шума не подходит непосредственно для шума в результате развлекательного мероприятия.
Суд указал, что подобный шум является видом загрязнения, который может существенно ограничивать основные права лица. Поэтому в правовом регулировании необходимо сбалансировать, с одной стороны, право лица беспрепятственно пользоваться частной жизнью в своем жилище, право на защиту здоровья и благоприятную окружающую среду, а с другой стороны — права коммерсантов на собственность и значимые для общества интересы экономики, культуры и туризма, которые реализуют посетители развлекательных мероприятий.
Поскольку оценка чрезмерного шума, процесс контроля и установление эффективной ответственности являются существенными вопросами защиты основных прав, их основные принципы должны быть четко определены самим законодателем. В свою очередь, Кабинету министров или другим институциям может быть поручена разработка детализированных правил и технических норм для обеспечения реализации этих основных принципов, подчеркнул суд.
В ходе рассмотрения дела были приняты и в этом году 28 марта вступили в силу поправки к закону «О загрязнении», которыми расширена компетенция самоуправлений регулировать и контролировать шум, возникающий во время мероприятий, в местах развлечений и в результате деятельности мест развлечений, указал ST. В рассматриваемом деле эти поправки не оспаривались и, с учетом пределов требования, их соответствие Конституции не оценивалось.
Суд пришел к выводу, что Сейм не решил наиболее существенные вопросы о критериях, по которым можно было бы установить, что развлекательный шум является чрезмерным и несоразмерно ограничивает основные права лица.
Также Сейм не решил наиболее существенные вопросы о рамках процесса контроля и о виде ответственности, субъектах и применяющих ее органах. Одновременно не оценены возможные административно-правовые средства и последствия их применения, а также не урегулировано, будет ли и каким образом обеспечена защита основных прав в тех самоуправлениях, которые не издадут обязательные правила о шуме, пришел к выводу ST.
Суд постановил, что Сейму до марта 2027 года необходимо урегулировать основные принципы оценки, контроля и связанной с этим ответственности в отношении развлекательного шума и уточнить полномочия, предоставленные Кабинету министров и самоуправлениям.