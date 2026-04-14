В Риге 17-летний юноша прыгнул с Вантового моста в Даугаву и стал звать на помощь
Вечером в понедельник, 13 апреля, сотрудники Батальона специального назначения Государственной полиции, оперативно отреагировав на вызов о юноше, прыгнувшем в Даугаву с Вантового моста, немедленно отправились на место происшествия и, действуя самоотверженно, спасли ему жизнь.
Вчера Государственная полиция получила вызов о 17-летнем юноше, который прыгнул в Даугаву с Вантового моста. Недалеко от места происшествия находилась тактическая группа 1-го тактического подразделения Батальона специального назначения Государственной полиции, которая сразу приняла решение выехать туда.
Прибыв на место, сотрудники батальона с помощью прожектора заметили юношу в воде — он находился примерно в 100 метрах от берега и звал на помощь. Младший инспектор батальона немедленно начал спасательную операцию. С помощью коллег были найдены два спасательных круга на пришвартованном неподалеку прогулочном судне, после чего младший инспектор, не испугавшись холодной воды и сильного течения, прыгнул в Даугаву и поплыл к тонущему юноше.
Поняв, что длины веревки, прикрепленной к спасательным кругам, не хватит, сотрудник батальона крикнул коллегам отвязать ее, тем самым потеряв связь с берегом. Примерно через пять минут юношу удалось достичь и передать ему спасательный круг. Из-за сильного течения младшего инспектора вместе с юношей унесло примерно на 150 метров вниз по течению в сторону моря, пока не удалось найти подходящее место для выхода на берег. Находившиеся на берегу сотрудники Батальона специального назначения помогли обоим выбраться на сушу, где их уже ждали коллеги из Государственной пожарно-спасательной службы.
Как выяснилось, спасенный — юноша 2008 года рождения. Его доставили в медицинское учреждение для дальнейшей помощи.
Государственная полиция выразила гордость и благодарность коллегам за самоотверженные, смелые и профессиональные действия при спасении жизни юноши.
Полиция также напоминает, что прыжки с моста представляют смертельную опасность, и призывает жителей не подвергать себя неоправданному риску и заботиться о собственной безопасности.