Лес-загадка в Польше: почему сотни деревьев изогнуты одинаково
В Польше растет лес, который ставит ученых в тупик уже десятилетиями: сотни деревьев изогнуты под одинаковым углом. Теории варьируются от нацистских танков до загадочных природных сил.
В западной части Польши находится лес, который не похож ни на один другой лес в Европе. Здесь сотни деревьев растут с выраженным — и совершенно одинаковым — изгибом у основания. Причем даже спустя десятилетия специалисты все еще не могут дать четкий ответ, почему они выглядят именно так, пишет DailyGalaxy.
Около 400 сосен возле города Грыфино изогнуты почти под углом 90 градусов, прежде чем снова начинают расти прямо вверх. Еще более странно то, что соседние деревья растут совершенно нормально.
Эти сосны были посажены в 1930-х годах, однако истинное объяснение было утрачено во время Второй мировой войны, когда территория была заброшена и разрушена. За эти годы люди выдвигали самые разные теории. Некоторые утверждают, что деревья были придавлены космическим кораблем пришельцев. Другие считают, что по ним могли проехать нацистские танки, когда они были еще маленькими.
Однако эти теории не объясняют, почему повреждена только эта группа деревьев. Если бы причиной были танки, то и соседние деревья должны были иметь похожие повреждения, но этого не произошло.
Более реалистичная идея исходит из науки о растениях. По словам исследователя Университета Мэриленда Гарри Коулмана, деревья могут демонстрировать явление, называемое гравитропизмом. «Мне это кажется классическим примером реакции на гравитацию. Как только ствол принимает положение, перпендикулярное направлению гравитации, у растения активируется механизм, позволяющий изменить направление его роста».
Он также отметил, что видел подобные формы, работая в Лесной службе США в лесах, пострадавших во время штормов.
«Скорее всего, это произошло, когда они были совсем молодыми саженцами или, возможно, небольшими деревьями. Было ли это результатом человеческой деятельности или природного явления, например шторма или чего-то подобного, я не уверен», — добавил он.
А если лес сформировали люди?
Существуют также теория, что люди могли намеренно придать деревьям такую форму. На некоторых стволах видны надрезы, что указывает на то, что их могли сгибать в процессе роста.
«Деревья изгибаются почти на 90 градусов, образуя странную J-образную кривую с округлым выступом прямо над землей, и они расположены удивительно аккуратно, при этом все изгибы направлены на север», — указано в заявлении Университета Пенсильвании.
Одна из возможностей заключается в том, что это была посадка леса с определенной целью. Люди могли сгибать деревья, чтобы получить изогнутую древесину для мебели, бочек или рам. Такая древесина обычно прочнее, чем древесина, согнутая после спиливания.