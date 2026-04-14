В Латвии готовят новое соглашение по ценам на продукты: в магазинах обещают заметные изменения
Латвийская ассоциация торговцев продуктами питания (Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija - LPTA) в целом положительно оценивает идею дополнить меморандум о снижении цен на продукты, сообщил исполнительный директор ассоциации Янис Дубултс.
Ранее Министерство экономики информировало, что планируется подписать дополнительное соглашение, в том числе о расширении доступности корзины товаров по низким ценам — за счет увеличения ассортимента в этих категориях. Также предполагается обеспечить честное отражение сниженной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 12% в конечной цене для потребителей на такие продукты, как хлеб, свежее молоко, свежее охлажденное мясо птицы и свежие яйца. Кроме того, планируется провести национальную кампанию по популяризации местной продукции.
Дубултс отметил, что LPTA в целом поддерживает идею дополнения меморандума отдельными базовыми продуктами повседневного спроса, если это действительно поможет покупателям и одновременно будет выполнимо для всех торговцев. Он подчеркнул важность гибкого подхода и возможности ротации таких товаров, чтобы решение было практически реализуемым в магазинах разных форматов.
Дубултс подчеркнул, что ассоциация поддерживает решения, направленные на снижение ценового давления, однако они должны быть реально выполнимы для всех участников рынка — соглашение будет работать только в том случае, если его можно будет внедрить на практике, а не только «на бумаге».
Он также отметил, что LPTA выступает за честное перенесение снижения ставки НДС на конечную цену и заверил, что торговцы намерены это делать независимо от подписания меморандума. При этом Дубултс выразил надежду, что все участники — как розничные сети, так и поставщики — будут готовы публично подтвердить свой вклад и подписать соглашение.
LPTA концептуально поддерживает проведение национальной кампании по продвижению местной продукции.
Отвечая на вопрос о сроках возможного подписания соглашения, Дубултс отметил, что это будет зависеть от того, насколько оперативно стороны смогут договориться о содержании и практической реализации.
Ранее сообщалось, что в конце февраля в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения министр экономики Викторс Валайнис заявил, что в этом году планируется подписать дополнительное соглашение по корзине продуктов низких цен, в том числе расширив перечень включаемых в нее товаров.
Министр также подчеркнул, что товары из категории низких цен должны быть лучше заметны в магазинах: «Если мы вводим такие категории, они должны быть достаточно хорошо видны», — отметил он, добавив, что торговцы выразили готовность идти навстречу в этом вопросе.
Валайнис также напомнил, что с середины этого года в Латвии будет снижена ставка НДС на отдельные продукты питания.
«Будет дополнительное соглашение о том, как именно будет реализовано снижение НДС — какую часть возьмет на себя торговец, какую — производитель, какую — посредники и логистические компании», — сказал министр, добавив, что этот процесс будет контролироваться.
В середине марта Министерство экономики сообщило, что в настоящее время обобщаются предложения партнеров меморандума по пересмотру ассортимента товаров.
Для ряда базовых продуктов питания, включая муку, молочные продукты, мясо птицы и свежие яйца, с середины года будет установлена сниженная ставка НДС в размере 12%. Изменения приняты с целью смягчить влияние роста цен на продукты на благосостояние населения.
Также напомним, что в мае 2025 года был подписан меморандум о снижении цен на продукты. Его подписали министр экономики, Латвийская ассоциация торговцев продуктами питания, Латвийская торгово-промышленная палата, Центральный союз молочников Латвии, Федерация пищевых предприятий, Совет сотрудничества сельскохозяйственных организаций, общество «Крестьянский сейм» и другие партнеры.
Меморандум предусматривает внедрение корзины продуктов по низким ценам, создание инструмента сравнения цен, а также увеличение доли товаров местного происхождения в магазинах.
Согласно меморандуму, в корзину низких цен должно входить не менее одного продукта из каждой из десяти основных категорий: хлеб, молоко, сыр, творог, масло, сметана, йогурт, пахта, свежие овощи и фрукты, свинина, мясо птицы, говядина и телятина, баранина и козлятина, свежая рыба, яйца, мука и другие зерновые, а также растительные масла.
В то же время Центр защиты прав потребителей (PTAC), проводя мониторинг выполнения меморандума и содержания корзины низких цен, в феврале этого года пришел к выводу, что в Латвии в таких корзинах часто отсутствует часть предусмотренных категорий.
Мониторинг за 32 недели показал, что в сетях супермаркетов в среднем представлены только семь из десяти категорий. Этот показатель долгое время остается неизменным и, по оценке центра, является недостаточным. В разных торговых сетях число представленных категорий варьируется от четырех до девяти в зависимости от ассортимента.
В свою очередь, ритейлеры отмечают, что не могут регулярно обеспечивать наличие всех категорий товаров из меморандума из-за сезонности и особенностей ассортимента конкретных магазинов.
Ассоциация LPTA зарегистрирована в 2010 году и объединяет такие сети, как Narvesen, Rimi, Aibe и top!.