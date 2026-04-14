Стало известно, когда нехватка топлива может повлиять на Ryanair и EasyJet
В ближайшие недели европейские авиапассажиры могут столкнуться с ощутимыми изменениями в расписании рейсов. По словам экспертов, перебои в цепочках поставок топлива могут начать влиять на авиационное сообщение уже в начале мая, если ситуация на Ближнем Востоке не стабилизируется.
Европейская ассоциация аэропортов ACI Europe предупредила, что запасы авиационного топлива стремительно сокращаются. В центре проблемы — Ормузский пролив, один из важнейших маршрутов транспортировки нефти в мире. Если судоходство там не будет восстановлено в течение ближайших трех недель, в Европе может возникнуть «системный дефицит топлива».
Когда проблема реально затронет пассажиров?
Текущие прогнозы показывают, что первые последствия могут проявиться начиная с 4 мая. Это означает, что под ударом окажутся весенние и ранние летние поездки. Руководство авиакомпании Ryanair предупредило: если конфликт продолжится, перебои могут затянуться и на май, и на июнь.
По оценкам компании, под угрозой может оказаться от 10 до 25 процентов запасов топлива, если ситуация не стабилизируется.
Влияние на другие авиакомпании
Помимо Ryanair, за ситуацией внимательно следит и EasyJet. Руководство компании признало, что цены на топливо после эскалации конфликта стали «чрезвычайно нестабильными».
Хотя крупные авиакомпании частично обеспечили себя запасами топлива, затяжной кризис может оказаться слишком тяжелым даже для них.
Цены растут, запасы сокращаются
Цены на авиационное топливо уже достигли рекордного уровня — около 1900 долларов США за тонну. Это повышает риск того, что с приближением летнего сезона вырастут как цены, так и задержки поставок.
Дополнительное напряжение создает и быстро растущий спрос, поскольку скоро начинается сезон летних отпусков.
Что это означает для пассажиров?
Если Ормузский пролив останется закрытым, европейские пассажиры могут столкнуться с задержками или отменами рейсов, более дорогими билетами и ограниченным расписанием полетов.
В то же время авиакомпании подчеркивают: если дипломатические переговоры окажутся успешными и цепочки поставок будут восстановлены, кризис может носить краткосрочный характер.