В разных районах Риги установят новые светофоры и пешеходные переходы с подсветкой
Повышение безопасности дорожного движения в Риге планируется начать со строительства и реконструкции 13 светофорных объектов, а также с обустройства 11 новых пешеходных переходов с дополнительным освещением в разных районах города. Это первые меры по улучшению безопасности в городской среде, за которыми в течение года последуют и другие важные работы, направленные на защиту наиболее уязвимых участников движения, которые чаще всего страдают в ДТП.
Председатель комитета Рижской думы по вопросам сообщения и транспорта Марта Котелло подчеркивает:
«Инвестируя средства в повышение безопасности дорожного движения, мы можем вместе добиться в Риге Vision Zero — цели, при которой на городских улицах не будет погибших. Основа человеческого городского планирования — это безопасная и доступная инфраструктура для самых незащищенных участников движения. Улицы Риги, которые безопасны для детей, пожилых людей и людей с функциональными ограничениями, будут безопасны для всех. Вместе, шаг за шагом, мы будем двигаться к более человеческой Риге».
Безопасность дорожного движения является одним из главных приоритетов бюджета Риги на 2026 год. Дополнительно выделенное финансирование на программу повышения безопасности позволяет продолжить целенаправленную работу по снижению риска аварий, особенно у учебных заведений, поликлиник, больниц и в местах с интенсивным движением. Список запланированных объектов еще может быть дополнен. Общая предварительная стоимость двух проектов составляет 3 044 825 евро без НДС.
Строительство и реконструкция светофоров
Планируемые работы включают как установку новых светофоров, так и реконструкцию уже существующих объектов, чтобы улучшить транспортный поток и повысить безопасность на перекрестках с высоким риском ДТП.
Запланированные объекты:
- улица Дунтес у дома № 8 (реконструкция);
- перекресток улиц Дзелзавас и Кайвас (временный светофор);
- улица Лачплеша у улицы Русиня (пешеходный светофор);
- улица Лачплеша у улицы Абренес (пешеходный светофор);
- проспект Густава Земгала у улицы Вайрога (пешеходный светофор);
- улица Юглас между улицами Уделю и Бикерниеку (пешеходный светофор);
- улица Мелнсила у дома № 21 (пешеходный светофор);
- перекресток улиц Пернавас и Варну;
- перекресток улиц Бикерниеку и Буртниеку;
- перекресток бульвара Калпака и улицы Независимости Украины (пешеходный светофор);
- улица Экспорта, улица Муйтас и набережная 11 Ноября (реконструкция);
- проспект Карля Улманя и улица Виенибас (реконструкция);
- перекресток улиц Гимнастикас, Вайнедес и Тадайкю.
Обустройство пешеходных переходов с дополнительным освещением
Новые безопасные пешеходные переходы с современным LED-освещением появятся у школ, поликлиник, больниц и в других активно используемых местах, чтобы обеспечить лучшую видимость и защиту пешеходов в темное время суток.
Запланированные объекты:
- улица Лиепаяс, 40 (у больницы);
- улица Звейниеку, 12 (у Международной Рижской начальной школы);
- улица Унияс, 93;
- перекресток улиц Валдекю и Ирбенес;
- улица Юглас, 2 (у поликлиники VCA Jugla);
- улица Сеску, 72 (у Рижской 93-й средней школы);
- 1-я линия Чиекуркална (у улицы Вискалю);
- улица Лудзас (у улицы Даугавпилс);
- улица Вестиенас, 35 k-5;
- улица Гривас, 26 (у 71-й средней школы);
- улица Твайка, 4.
Строительные работы по обоим проектам планируется провести в строительный сезон 2026 года. Новые пешеходные переходы и светофоры определяются как приоритетные с учетом интенсивности движения, потока пешеходов, наличия освещения, количества пересекаемых полос, близости учебных заведений, остановок общественного транспорта и других факторов.