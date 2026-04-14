Финляндия удивила: в Хельсинки финансировали отправку детей в пропагандистский российский лагерь в оккупированном Крыму
Как пишет Yle, хельсинкская организация при финансовой поддержке городских властей отправляла детей из Финляндии в националистический летний лагерь в оккупированном Крыму. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.
Город Хельсинки выделил организации Sun Ray более 45 000 евро на зарплаты сотрудников. Субсидии начали поступать в том же году, когда организация была создана.
Sun Ray выступает финским партнером российского центра ”Артек”, который организует пропагандистские летние лагеря. ”Артек” включен в санкционные списки ЕС, США и Великобритании, так как принимал украинских детей и помещал их в масштабные программы ”патриотического” перевоспитания, не давая вернуться к семьям.
Центр отказался назвать журналистам HS своего финского партнера, но редакция выяснила, что речь идет о Sun Ray, основанной в апреле 2024 года. Организация сотрудничала с ”Артеком” как минимум в 2025 и 2026 годах.
У организация Sun Ray указаны адреса в хельсинкских районах Яткасаари и Мейлахти. Председатель правления – Виктория Таганова, гражданка Эстонии согласно выписке из реестра народонаселения.
Лагерь ”Артек” основан в 1925 году на берегу Черного моря в поселке Гурзуф. В советское время он был визитной карточкой пионерского движения.
Россия захватила лагерь после аннексии Крыма в 2014 году. Россия вложила большие деньги в модернизацию ”Артека”, превратив его в круглогодичный образовательный центр. При этом доля националистического и идеологического контента в программах выросла. На лагерных сменах регулярно выступают российские политики высшего уровня и ветераны, воевавшие в Украине.
В феврале и марте в центре прошла трехнедельная смена ”Служить России”. В финале дети подготовили представление под названием ”Бой за боем. Победа за победой”. В марте ”Артек” также принимал историческую и патриотическую игру ”Крым-Россия. От победы к победе”.
Лагерь – часть системы насильственной депортации украинских детей в Россию или в оккупированный Крым.