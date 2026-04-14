Финляндия удивила: в Хельсинки финансировали отправку детей в пропагандистский российский лагерь в оккупированном Крыму

Россия захватила лагерь после аннексии Крыма в 2014 году. Россия вложила большие деньги в модернизацию ”Артека”, превратив его в круглогодичный образовательный центр. При этом доля националистического и идеологического контента в программах выросла. На лагерных сменах регулярно выступают российские политики высшего уровня и ветераны, воевавшие в Украине.