Исследование показало печальную картину: затянув пояса, население Латвии включило режим экономии
Более половины жителей Латвии уверены, что их доходы в этом году либо останутся на текущем уровне (41%), либо снизятся (19%). В то же время 22% жителей ожидают небольшого роста доходов, и лишь 4% прогнозируют существенное увеличение, свидетельствуют данные опроса SEB banka.
Сложные годы
Наиболее оптимистично настроенной частью общества являются люди моложе 40 лет — особенно в возрастной группе от 18 до 29 лет, где почти половина респондентов ожидает роста доходов. После 50 лет оптимизм заметно снижается: в этих группах чаще звучат прогнозы о снижении или неизменности доходов, а среди людей старше 60 лет более половины не ожидают никаких изменений.
Данные опроса показывают, что в территориальном разрезе больший оптимизм сосредоточен в Риге и экономически более активных регионах, тогда как в Земгале и особенно в Латгале взгляды на будущие доходы значительно более осторожные.
Наиболее уверенно в своей финансовой перспективе чувствуют себя студенты, офисные работники и квалифицированные специалисты, которые чаще ожидают роста доходов. В то же время занятые в сфере услуг и торговли чаще других ожидают снижения доходов. Высокая неопределенность характерна также для людей с нестабильной занятостью и низкой квалификацией.
«Последние годы в экономике были достаточно сложными, и такое настроение проецируется и на будущее. Это дополнительно усиливается неопределенностью внешней среды. Поэтому, учитывая латвийский менталитет, осторожная оценка с небольшой долей оптимизма является вполне адекватной и здоровой. Подобные настроения наблюдаются и среди малых и средних предприятий. В то же время оптимизм более молодых людей и квалифицированных специалистов, а также региональные различия указывают на сохраняющееся неравенство — выгоды концентрируются там, где выше квалификация, мобильность и спрос на рынке труда, тогда как у других групп ощущение финансовой безопасности ниже», — комментируют данные опроса экономисты SEB banka.
Экономят деньги, ищут скидки и отказываются от хобби
Данные опроса также показывают, что жители уже сейчас активно ищут способы сократить расходы. Около 60% опрошенных за последний год регулярно искали скидки и более выгодные предложения, около 45% более тщательно планировали расходы на продукты и сокращали импульсивные покупки. Примерно треть жителей реже питалась вне дома, а каждый четвертый сократил расходы на хобби, развлечения или путешествия, а также реже покупал новую одежду и обувь.
Каждый пятый признает, что в режиме экономии реже посещает врачей или пользуется косметическими процедурами. Столько же жителей указали, что были вынуждены отказаться от запланированных крупных расходов, например покупки бытовой техники или ремонта жилья. При этом 9% опрошенных сообщили, что прекратили формировать сбережения.
В то же время каждый седьмой отмечает, что у него не возникло необходимости сокращать расходы. Пересмотр расходов чаще наблюдается среди жителей с более низкими доходами, нестабильной занятостью и в регионах вне Риги.
