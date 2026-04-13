"Цикада" проснулась: новый штамм Covid-19 уже в 23 странах - под угрозой дети
Новый штамм коронавируса уже обнаружен в 23 странах, дети болеют чаще взрослых, а существующие вакцины работают хуже. Нужно ли беспокоиться из-за "Цикады"?
Всемирная организация здравоохранения взяла под наблюдение новый вариант Covid-19 — BA.3.2, получивший неофициальное название «Цикада». Свое прозвище штамм получил за характерное поведение: после обнаружения он долгое время оставался в «спячке» в ряде регионов, а затем начал активно распространяться — совсем как одноименное насекомое, сообщает BBC.
На сегодняшний день вирус выявлен в 23 странах, включая США, Великобританию, Гонконг и Мозамбик. Американский CDC зафиксировал случаи заражения в 25 штатах — в том числе среди путешественников, пациентов клиник и в пробах сточных вод.
Почему «Цикада» привлекает внимание ученых?
Штамм значительно отличается от исходного «Омикрона» и несет большое количество мутаций. Из-за этого иммунная система с трудом его распознает: вирус умело обходит уже сформированные антитела, что и обеспечивает ему постепенный рост числа зараженных.
Особую настороженность вызывает то, что дети, судя по данным из Нью-Йорка, болеют «Цикадой» чаще взрослых. Ученые объясняют это двумя причинами: во-первых, иммунная система детей менее «натренирована» — она просто не встречала столько вирусов и Covid-инфекций, как взрослая. Во-вторых, исследователи указывают на особенности мутировавшего белка штамма, который может быть более агрессивен именно в детском организме. Впрочем, эти данные пока не прошли полноценную научную проверку.
Насколько это опасно?
Симптомы «Цикады» ничем не отличаются от привычного Covid-19: жар, кашель, боль в горле, заложенность носа, усталость, головная боль, одышка и диарея. Признаков того, что новый штамм вызывает более тяжелое течение болезни, на данный момент нет. ВОЗ оценивает его как низкий риск для общественного здравоохранения.
Существующие вакцины могут быть менее эффективны против «Цикады», однако по-прежнему защищают от тяжелых форм болезни. Разработка специальной вакцины начнется только в случае резкого роста числа тяжелых случаев.
Кому стоит быть особенно осторожным?
В группе риска — люди старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом, а также дети с болезнями легких, сердца или иммунодефицитом. Им рекомендуется своевременно обращаться за медицинской помощью.
Большинство здоровых людей, по мнению экспертов, перенесут инфекцию в легкой форме. Эпидемиологи напоминают: появление новых штаммов — это естественная эволюция вируса, и Covid-19 окончательно стал частью сезонных респираторных инфекций. Новые волны будут, но смертность и тяжелые случаи продолжат снижаться.