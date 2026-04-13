ФОТО: Эвика Силиня предоставила отпуска ряду министров "Нового Единства" - куда они все отправились одновременно?

Ряд министров из "Нового Единства" вместе прилетели из Милана
Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") одновременно предоставила отпуска ряду государственных должностных лиц из своей партии.
В конце прошлой недели в глаза бросилось совпадение, которое трудно не заметить — премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") одновременно предоставила отпуска ряду государственных должностных лиц из своей партии.
Когда Jauns.lv начал интересоваться, что могло стать причиной такого желания (или совпадения?) одновременно отправиться в короткий отпуск, поначалу не было никаких зацепок. Однако вскоре несколько источников сообщили, что почти все получившие отпуск политики были замечены группой в аэропорту "Рига". Об этом вскоре сообщили и отдельные пользователи соцсети X.
Vakardienas ceļotāji uz Milānu reportē, ka vesels bars @Jauna_Vienotiba kadru: @aseradens @ZKLukasevica @veselibasmin Hosams, @VilnisKirsis @ineselibina @EdmundsJurevics, @dacemelbarde u.c. devušies uz Milānu. Kas tad tur par šabašu? Un kāpēc @EvikaSilina nepaņēmāt līdzi? 😳🤔 pic.twitter.com/fXEKaIqm59— Luna 🇱🇻🇺🇦 (@MagnaLunaCarta) April 10, 2026
Конкретно речь идет о следующих должностных лицах от "Нового Единства": министр финансов Арвил Ашераденс, министр здравоохранения Хосам Абу Мери, депутат Сейма Инга Берзиня, министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере, министр умной администрации и регионального развития Раймонд Чударс.
Очевидцы сообщают, что вместе с ними в самолет сели и другие известные лица "Нового Единства", в том числе Вилнис Кирсис, депутат Сейма Эдмунд Юревиц, а также министр образования и науки Даце Мелбарде.
Продолжая интересоваться совместной поездкой представителей правления партии, выяснилось, что, скорее всего, обратно все отправятся рейсом airBaltic Милан — Рига в воскресенье вечером. Прилет этого рейса был запланирован на 21:35. В это время Jauns.lv находился в аэропорту, чтобы встретить их. Вскоре после запланированного прилета из дверей аэропорта — один за другим, соблюдая дистанцию — вышли все получившие отпуска и замеченные ранее при вылете группой 9 апреля члены правления "Нового Единства".
В распоряжении Jauns.lv имеется пока не подтвержденная информация о том, куда и с какой целью отправились представители правящей партии, получающие значительную часть денег налогоплательщиков и занимающие высокие государственные посты.
В ближайшее время Jauns.lv обратится к "Новому Единству" и другим причастным с вопросами, а также раскроет и объяснит — что же такое министры делали в роскошных условиях, чего нельзя было сделать здесь, в Латвии.