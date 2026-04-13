В Художественном музее завершается целая эпоха - директор Мара Лаце уходит после почти 50 лет работы
13 апреля 2026 года после 25 лет на посту директора и в общей сложности почти 50 лет работы в музее свою профессиональную деятельность в Латвийском национальном художественном музее завершает его многолетний руководитель Мара Лаце. За время ее руководства музей значительно вырос, модернизировался и укрепил свою роль в сохранении художественного наследия.
Мара Лаце начала работать в музее в 1973 году, одновременно обучаясь в Латвийской академии художеств. За годы она занимала разные должности, среди которых сама особо отмечает работу экскурсовода и хранителя коллекций как важные для понимания музейной профессии. В конце 2000 года Мара Лаце была утверждена на должность директора Государственного художественного музея.
С 2005 года музей носит название Латвийский национальный художественный музей (LNMM). Более двух десятилетий Мара Лаце последовательно развивала учреждение, укрепляя его статус одного из важнейших культурных центров страны. За этот период музей из классической и несколько консервативной институции превратился в динамичное, международно узнаваемое и открытое для общества культурное пространство.
Под руководством Мары Лаце реализованы масштабные проекты, существенно повлиявшие на культурную среду Латвии. Реконструкция и расширение главного здания музея в 2013–2016 годах стали одним из самых успешных инфраструктурных проектов в сфере культуры в истории страны, получив широкое общественное признание и международную оценку.
При Маре Лаце была создана единая музейная сеть, объединившая главное здание LNMM, выставочный зал (ныне музей) «Арсенал», Художественный музей «Рижская биржа», Музей декоративного искусства и дизайна, а также музей Романа Суты и Александры Бельцовой. В 2020 году завершено строительство музейного хранилища на улице Пулка — современного комплекса, обеспечившего надлежащие условия для хранения национальной коллекции. В последние годы начата реконструкция музея «Арсенал», открытие которого для посетителей планируется в 2028 году.
В период ее руководства музей активно развивал международное сотрудничество и расширял доступное для общества художественное предложение. Работа Мары Лаце пришлась на время после восстановления независимости Латвии, включая периоды кризисов и подъема. Ей удалось сохранить стабильность музея и его самостоятельность в сложных политических и экономических условиях.
Мара Лаце является почетным членом Латвийской академии наук (с 2015 года). Ее заслуги отмечены орденом Трех звезд (2005), наградами других стран, премией Кабинета министров (2017) и премией Латвийского музейного общества за вклад всей жизни (2023).
Коллеги и партнеры особенно высоко оценивают вклад Мары Лаце в сохранение и популяризацию культурного наследия Латвии, ее профессиональное лидерство, высокие требования к работе и личную преданность делу.
Латвийский национальный художественный музей выражает Маре Лаце благодарность за значительный вклад и желает успехов в дальнейшей деятельности.
В настоящее время в Министерстве культуры проходит конкурс на должность директора LNMM. Информация о новом руководителе и передаче обязанностей будет объявлена отдельно.