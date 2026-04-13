На нас наступает... Балтийское море! Какие берега Латвии исчезают прямо сейчас
Балтийское море медленно, но неизбежно "съедает" берега Латвии — и человек лишь ускоряет этот процесс. Ученые объясняют, где ситуация критическая и почему через десятилетия изменения могут стать гораздо заметнее.
Береговая эрозия наблюдается во всем мире, и Латвия не является исключением. Медленно, но неумолимо Балтийское море размывает свои берега. Об этом говорит доцент и ведущий исследователь факультета точных наук и технологий Латвийского университета Янис Лапинскис.
Морской берег меняется, и это естественный процесс, который происходил, происходит и будет происходить. Наиболее наглядно этот процесс природных изменений можно наблюдать на участке побережья от Павилосты до Ужавы, в том числе в популярном среди отдыхающих Юркалне.
«Интенсивность природных изменений можно сравнить с качелями — то она усиливается, то ослабевает. Например, интересен мыс Колка, для которого характерна “пульсация” контура. Десять лет море его размывает, затем столько же или даже дольше мыс увеличивается в размерах. Потом снова море его размывает», — поясняет исследователь.
Усиление процесса эрозии существенно зависит и от деятельности человека, особенно от строительства в прибрежной зоне. Чем масштабнее сооружение, тем сильнее его влияние. Самое сложное и проблемное место в контексте изменений морского берега сейчас находится к северу от Лиепаи, где расположены очистные сооружения сточных вод.
Проблемы создают не только они, но и дефицит наносов, который сформировался исторически — под влиянием Лиепайского порта. Также другие расположенные поблизости сооружения ухудшили стабильность берега, и, наконец, старые противоэрозионные сооружения, которые были построены в предыдущие десятилетия у очистных сооружений.
Имеет ли значение климат?
Изменение климата пока еще не оказывает сильного влияния на процесс береговой эрозии, однако исследователь предполагает, что к концу этого века оно может стать доминирующим фактором. Влияние климата можно разделить на три элемента.
Повышение уровня воды. В настоящее время этот процесс происходит со скоростью 3–5 мм в год, однако можно прогнозировать, что к концу этого века уровень воды повысится как минимум на 50 см.
Температура воздуха зимой. Чем теплее зимы, тем выше риск эрозии. Почему так? Если вдоль берега образуется лед и песок пляжа замерзает, то во время сильных штормов они служат естественным барьером.
Изменение направления ветра. Возможно, во второй половине этого века все чаще будут дуть западные ветры — с моря на сушу. Это также может повлиять на скорость эрозии.
«В местах, где уже происходят процессы эрозии, они будут продолжаться, но результат через десять лет не будет заметен невооруженным глазом. У нас по-прежнему будут широкие песчаные пляжи и дюны», — успокаивает Янис Лапинскис, добавляя, что существенно может измениться только район вокруг очистных сооружений Лиепаи.
Важно!
Задумываясь о сохранении прибрежного ландшафта в долгосрочной перспективе, следует быть особенно осторожными там, где много отдыхающих и интенсивное движение. Например, мы поступим ответственно, если будем пользоваться специально оборудованными тропами и настилами для выхода к пляжу, а не идти через дюны. Также в зоне дюн категорически не следует ездить на механических транспортных средствах.