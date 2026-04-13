Протест таксистов в Риге (13.04.26)
ФОТО: "Мы не рабы" - в Риге идет протест таксистов против Bolt
В Риге в понедельник несколько сотен водителей такси отправились в протестный автопробег против политики, проводимой Bolt, сообщает агентство LETA.
К автомобилям таксисты прикрепили латвийские флаги, а также наклеили различные плакаты, в том числе с надписями: «Мы не рабы», «24 часа без Bolt», «Без нас вы не можете», «Хватит нас доить» и другими лозунгами. На нескольких машинах также виден перечеркнутый логотип Bolt.
Акции протеста таксистов в понедельник проходят также в Даугавпилсе и Елгаве.
Руководитель направления сервиса совместных поездок Bolt в Латвии Кристине Безерра-Кьерулфа сообщила агентству LETA, что в приложении Bolt в Риге в понедельник по-прежнему можно вызвать поездку, однако предложение сейчас меньше, чем обычно. Она добавила, что для компании важно обеспечить доступность услуги для тех пользователей, которым она необходима, и на данный момент это удается сделать без перебоев.
В то же время она сообщила, что в Даугавпилсе и Елгаве, где число водителей меньше, доступ к услугам в настоящее время ограничен. По словам компании, Bolt также получил от водителей в Даугавпилсе и Елгаве информацию о том, что из-за наблюдаемой в понедельник активности и отдельных провокаций они вынуждены приостановить оказание услуг, поскольку в первую очередь заботятся о своей безопасности и безопасности пассажиров.
Представитель Bolt отметила, что компания понимает протестующих, а сама платформа выступает за равные правила для всей отрасли пассажирских перевозок. Bolt также поддерживает менее бюрократичный процесс получения лицензии на пассажирские перевозки, а также более простое и удобное администрирование налогов.
«В Латвии работать в качестве перевозчика пассажиров сложнее и дороже, чем в других странах Балтии: если в Литве лицензия стоит восемь евро, то латвийский водитель должен заплатить 377 евро. Это влияет на стоимость пассажирских перевозок и их доступность для жителей», — добавила она.
Безерра-Кьерулфа также выразила уверенность, что при сотрудничестве участников отрасли можно совместно добиться более равных, выгодных и эффективных условий для всех, одновременно сохраняя акцент на доступности услуги для клиентов.
Планируется, что протестный автопробег по Риге в сопровождении полиции продлится до 11:00. До 14:00 намечены пресс-конференция и митинг.
Маршрут автопробега: набережная Закюсалы — Островной мост — улица Краста — набережная генерала Радзиня — улица Карлиса Миленбаха — улица Эмилии Беньямини (Министерство сообщения) — улица 13 января — Каменный мост — улица Мукусалас (здание администрации Bolt Operations) — Мукусальское кольцо — Островной мост — обратно на Закюсалу.
В Елгаве ограничения движения из-за протеста не предусмотрены, однако в Рижской думе сообщили, что во время акции таксистов будут введены существенные ограничения движения на ряде центральных улиц и мостов столицы.
До 11:00 на маршруте автопробега и на прилегающих улицах движение транспорта регулируется, а при необходимости — перекрывается. При необходимости также регулируется или временно перекрывается движение общественного транспорта по маршруту следования колонны.
Ограничения затрагивают и все улицы, пересекающие этот маршрут. Поэтому в понедельник утром и в первой половине дня в центре Риги и в Пардаугаве возможны значительные затруднения движения.
Самоуправление призывает водителей заранее планировать поездки, выбирать альтернативные маршруты и учитывать, что время в пути может значительно увеличиться.
Для обсуждения проблем отрасли организаторы пригласили на акцию представителей Министерства сообщения, Министерства финансов, Министерства экономики, Министерства благосостояния, Совета по конкуренции, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Bolt Operations.
В организациях отмечают, что акция протеста проводится потому, что правительство не выполнило выдвинутый отраслью ультиматум и не предприняло реальных шагов по ограничению монополии платформы Bolt.
Цель протеста в таксомоторной отрасли — выступить против использования монопольного положения одной платформы.
Отраслевые организации выступают за честную и предсказуемую сферу таксомоторных перевозок, которая способствовала бы здоровой конкуренции и приходу на рынок новых участников, а не уничтожала существующих местных предпринимателей. Представители отрасли утверждают, что их приоритетом являются и интересы потребителей: цена поездки должна быть ясной и обоснованной, без ситуаций, когда из-за произвольно включаемых Bolt коэффициентов один и тот же маршрут необоснованно стоит то 10, то 20 евро. Организации требуют прекратить ценовые манипуляции, которые искажают рынок и вводят жителей в заблуждение.
Организаторы протеста также обращают внимание на то, что обещания Министерства сообщения ограничить влияние Bolt и установить потолок комиссии на уровне 15% так и остались на бумаге, несмотря на предупреждения отрасли. При этом еще четыре года назад представители отрасли предлагали ввести в стране единый тариф, чтобы потребителю всегда было понятно, сколько стоит поездка на такси.
Организаторы акции подчеркивают и то, что предоставленная правительством скидка на акцизный налог пока не дала результата: цены на топливо выше, чем раньше, а плана действий по спасению отрасли по-прежнему нет.
Отраслевые организации указывают, что нынешняя ситуация в сфере пассажирских перевозок создает серьезные рыночные перекосы, поскольку поставщики услуг цифровых платформ могут самостоятельно устанавливать цены и одновременно вести учет без эффективного внешнего контроля, что создает непрозрачность и риск манипулирования данными. В то же время модель демпинговых цен, не основанная на базовых принципах отрасли, угрожает честной конкуренции и устойчивости сектора, вытесняя местные компании.
Акцию протеста организовали Организация работодателей отрасли таксомоторных перевозок, Латвийская организация работодателей отрасли легковых такси, Ассоциация развития лицензированных коммерческих перевозчиков пассажиров и Латвийский профсоюз работников общественных услуг и транспорта.