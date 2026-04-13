Бесплатная стоматология для пожилых! Инициатива, которая может изменить жизнь тысяч людей в Латвии
В Латвии предлагают ежегодно выделять по 150 евро на услуги стоматологов для пенсионеров и малоимущих. Инициатива уже собирает подписи — она может изменить доступ к лечению зубов для тысяч людей.
На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей с призывом обеспечить оплачиваемый государством пакет стоматологических услуг для пенсионеров и малообеспеченных лиц в размере 150 евро ежегодно.
В качестве представителя инициативы указана Алиса Волкова. Она отмечает, что в настоящее время в Латвии стоматология для взрослых является полностью платной услугой, и для пенсионеров с низкими доходами удаление зубов и протезирование часто недоступны из-за высоких затрат. Это, в свою очередь, приводит к серьезным проблемам со здоровьем, недостаточному питанию и социальной изоляции.
По мнению Волковой, 150 евро в год — это минимальная поддержка, которая позволила бы поддерживать базовые функции полости рта и улучшила бы качество жизни тысяч пожилых людей Латвии, обеспечив им право на жизнь без зубной боли и функциональных ограничений.
Волкова призывает Сейм внести изменения в нормативные акты, чтобы обеспечить оплачиваемый государством пакет стоматологических услуг для пенсионеров и малообеспеченных лиц в размере 150 евро ежегодно. Она предлагает предусмотреть эти средства для целевого использования на удаление зубов (хирургические вмешательства) и изготовление новых съемных зубных протезов или ремонт существующих.
Представитель инициативы хочет, чтобы услугу можно было получить в любом стоматологическом учреждении, у которого есть договор с Национальной службой здравоохранения (NVD) о реализации этой программы, либо в частных клиниках с оплатой услуг на месте во время визита и последующим предоставлением чека в Государственное агентство социального страхования (VSAA) или NVD для получения компенсации.
Также Волкова предлагает ввести принцип накопления — если человек не использует всю сумму в течение одного года, она может быть перенесена на следующий год, например, чтобы накопить на более сложное протезирование, но не превышая общий лимит в 300 евро за двухлетний период. Она считает, что такая модель не требует крупных единовременных вложений из государственного бюджета, но позволяет пожилым людям постепенно и своевременно привести в порядок здоровье полости рта. «Это предотвращает ситуации, когда запущенные проблемы с зубами вызывают другие хронические заболевания, лечение которых обходится государству значительно дороже», — говорится в инициативе.