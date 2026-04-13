В Латвии
Сегодня 09:01
В понедельник прогнозируется переменная облачность
В понедельник солнце временами будет скрываться за облаками, которые местами в восточные и центральные районы принесут кратковременный дождь, возможен также небольшой град.
Синоптики прогнозируют, что ветер будет преимущественно слабым, восточного и юго-восточного направления. Максимальная температура воздуха составит +9…+14 градусов.
В Риге ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до +13 градусов, на несколько градусов прохладнее будет на севере города, где ожидается морской бриз.