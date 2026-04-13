Исследование показало, что латвийская молодежь крепко увязла в социальных сетях
Социальные сети очень популярны среди молодых европейцев: в 2025 году 89,3% жителей ЕС в возрасте от 16 до 29 лет сообщили, что пользуются ими. Это значительно превышает показатель по всему населению, где социальными сетями пользуются 67,3% людей.
В 19 из 27 стран ЕС более 90% молодых людей используют социальные сети. Наибольшие показатели зафиксированы на Кипре (98,3%), в Чехии (97,2%), Дании (96,9%) и Финляндии (96,6%), тогда как наименьшие — в Италии (80,3%), Германии (84,2%) и Люксембурге (84,8%).
В Латвии 93,8% молодых людей используют соцсети, что больше, чем в среднем по ЕС. Это также больше, чем в Литве (89,8%) и в Эстонии (91,4%).
В целом 79,3% жителей Латвии не прочь потратить свое время на сидение в соцсетях.
Наибольшие разрывы в использовании социальных сетей между общим населением и молодежью зафиксированы в Хорватии (29,2 процентного пункта: 61,5% среди всего населения против 90,7% среди молодежи), Австрии (28,2 п.п.: 67,9% против 96,1%) и Польше (27,2 п.п.: 63,3% против 90,5%).
Наименьшие разрывы отмечены в Дании (7,2 п.п.: 89,7% против 96,9%), Мальте (10,3 п.п.: 81,6% против 91,9%) и Кипре (11,8 п.п.: 86,5% против 98,3%).