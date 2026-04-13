Жителей Сигулдского края предупредили: надо действовать уже сейчас, чтобы не потерять урожай

Чтобы защитить свою территорию и посадки от повреждений, жителей призывают активно включаться в ограничение численности испанских слизней уже в весенний сезон, когда борьба с этим вредителем является наиболее эффективной и экономически выгодной. Действуя заблаговременно, для уничтожения неполовозрелых, мелких слизней требуется значительно меньшее количество средств защиты растений (лиматицидов), чем для взрослых особей. Кроме того, например, биологическое средство защиты растений Nemaslug эффективно действует только на неполовозрелых испанских слизней. Крайне важно не допустить, чтобы они достигли возраста откладки яиц. Поскольку испанский слизень наиболее интенсивно размножается с июня по сентябрь и каждая особь за сезон способна отложить до 500 перезимовывающих яиц, именно весенние работы являются наиболее существенными и значимыми для долгосрочной защиты экосистемы сада или другой инвазированной территории.