Жителей Сигулдского края предупредили: надо действовать уже сейчас, чтобы не потерять урожай
В Сигулдском крае, как и в других регионах Латвии, из года в год продолжают распространяться испанские слизни — одни из самых опасных вредителей полевых культур.
Как сообщает самоуправление края, испанские слизни угрожают не только биологическому разнообразию, но и переносят различных возбудителей заболеваний, а также наносят экономический ущерб. Чтобы сократить распространение испанских слизней, важно начинать борьбу уже весной — как только они становятся активными.
Чтобы защитить свою территорию и посадки от повреждений, жителей призывают активно включаться в ограничение численности испанских слизней уже в весенний сезон, когда борьба с этим вредителем является наиболее эффективной и экономически выгодной. Действуя заблаговременно, для уничтожения неполовозрелых, мелких слизней требуется значительно меньшее количество средств защиты растений (лиматицидов), чем для взрослых особей. Кроме того, например, биологическое средство защиты растений Nemaslug эффективно действует только на неполовозрелых испанских слизней. Крайне важно не допустить, чтобы они достигли возраста откладки яиц. Поскольку испанский слизень наиболее интенсивно размножается с июня по сентябрь и каждая особь за сезон способна отложить до 500 перезимовывающих яиц, именно весенние работы являются наиболее существенными и значимыми для долгосрочной защиты экосистемы сада или другой инвазированной территории.
В этом сезоне самоуправление на своих объектах также будет использовать для борьбы с испанскими слизнями гранулы-приманки лиматицидов 3-го класса, содержащие фосфат железа(III) или пирофосфат железа, которые можно приобретать и применять без удостоверения в области защиты растений. Актуальная информация о зарегистрированных в Латвии средствах защиты растений и инструкции по их применению доступны на сайте Государственной службы защиты растений.
Практические решения и доступные средства для борьбы со слизнями
Ограничение численности испанских слизней — это длительная работа, которую владельцам территорий необходимо проводить каждый год на протяжении всего вегетационного сезона. Хотя наиболее эффективным методом по-прежнему остаётся сбор слизней вручную или их механическое уничтожение, можно также использовать рекомендованные специалистами средства защиты растений — лиматициды. Всем доступны лиматициды 3-го класса, состав которых сравнительно безопасен для людей и животных и более щадящ для окружающей среды. Выбирая подходящий лиматицид, стоит обратить внимание на размер упаковки: крупные упаковки (10 кг и более) в долгосрочной перспективе экономически выгоднее, обеспечивая более низкую цену за килограмм.
Согласно данным Государственной службы защиты растений, для борьбы со слизнями в Латвии в настоящее время зарегистрированы и доступны жителям следующие средства защиты растений 3-го класса:
- Ferramol
- Ferramol Limacide
- Ferronite Slug Granules
- Ferrocious (доступны также крупные упаковки)
- Ironmax Pro (доступны также крупные упаковки)
- Nemaslug
- Substral Limex
- Vitrol GB (доступны также крупные упаковки)
Заботиться о чистоте окружающей среды можно также, регулярно ухаживая за своими участками: подстригая газон, не создавая куч из досок и веток, поскольку тенистые и влажные места благоприятны для развития и агрессивного распространения испанских слизней.