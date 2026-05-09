От ярких подъездов до шкафов под потолком - что скрывали странные элементы в квартирах советской эпохи
Так выглядели многие квартиры времен СССР.
Квартиры советского времени и сегодня способны удивить даже тех, кто привык к самым необычным дизайнерским решениям. Двери, открывающиеся внутрь, крошечные кухни и ярко раскрашенные подъезды — все это было не прихотью архитекторов, а следствием строгих норм, экономии и идеологии, формировавших повседневную жизнь миллионов людей.

Двери, открывающиеся внутрь

Такие двери не занимали место в узких подъездах и не мешали эвакуации. Это было особенно важно в многоэтажных домах с тесными лестничными клетками.

Окно между ванной и кухней

Небольшое окно обеспечивало естественное освещение и вентиляцию. В квартирах с газовыми колонками оно также снижало риск взрыва, служа дополнительным «выходом» для давления.

Яркие подъезды

Ярко-зеленая и синяя краски были самыми дешевыми, поскольку производились для военных нужд. Они хорошо скрывали грязь и неровности, поэтому стали стандартом для жилых домов.

Подъезды часто были выкрашены ояень яркой краской.
Выделенные края ступеней

Контрастные полосы делали ступени заметнее при плохом освещении и во время задымления, что повышало безопасность.

Ниши-«холодильники»

До появления доступных холодильников такие ниши использовали как естественные холодильники. Зимой там хранили продукты, используя холодный воздух с улицы.

Миниатюрные кухни

Их делали маленькими из-за идеи общественного питания и необходимости быстро строить большое количество квартир после войны. Кухня считалась вспомогательным помещением.

Кухни в типовых квартирах были очень маленькими.
Долговечный паркет

Натуральный паркет во многих квартирах оказался удивительно качественным и служил десятилетиями, что контрастировало с другими экономичными решениями того времени.

Натуральный пракет был очень долговечным.
Шкафы под потолком

Антресоли компенсировали нехватку пространства и позволяли хранить вещи, которые не нужны каждый день.

