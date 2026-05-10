Неужели был настолько голоден? В Лиепае мужчина угнал грузовик с хлебом
В центре Лиепаи пьяный мужчина без прав решил украсть не просто машину, а целый хлебный фургон. История стала вирусной после шутки производителя: "Наш хлеб настолько вкусный, что воруют вместе с бусиком".
В самом центре Лиепаи, на углу улицы Улиха и проспекта Курмаяс, в среду, 6 мая, прошла своеобразная полицейская операция, в ходе которой был остановлен угнанный автомобиль и задержан его водитель, который к тому же ехал в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав. Возможно, этот факт не был бы особенно примечательным, если бы не размеры самого транспортного средства.
Нетрезвый и жаждущий адреналина грабитель угнал не обычный легковой автомобиль, который, возможно, позже можно было бы перекрасить или разобрать на запчасти, а грузовик Renault, украшенный рекламой даугавпилсского акционерного общества Latvijas Maiznieks, который развозит хлеб.
В момент задержания водитель находился в состоянии опьянения более 2,91 промилле. Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения без водительских прав, а также по факту кражи автомобиля.
Renault доставлял товары в торговую точку, и, остановившись возле магазина, водитель оставил заведенный автомобиль. Он быстро занес товар, однако, выйдя обратно, обнаружил, что рабочая машина исчезла. В связи с этим правоохранители в очередной раз напоминают жителям быть ответственными и не оставлять ключи в замке зажигания, а также убеждаться, что автомобиль заперт.
Несколько интернет-пользователей иронизируют, что вор, возможно, был голоден и просто хотел незаметно за углом съесть кусок хлеба. В свою очередь, Latvijas Maiznieks распространил в социальных сетях сообщение: «Наш хлеб настолько вкусный, что воруют даже вместе с бусиком», одновременно поблагодарив муниципальную полицию Лиепаи, которая оперативно поймала автоугонщика и вернула транспортное средство.