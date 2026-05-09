Латвийские компании получат миллионы евро на строительство в Украине бомбоубежищ в учебных заведениях
Школа-убежище в Харькове.
Центральное агентство финансов и договоров (Centrālā finanšu un līgumu aģentūra - CFLA) объявило конкурс на строительство и восстановление инфраструктуры образовательных учреждений Украины в Черниговской области. На реализацию проектов доступно финансирование в размере 3,66 миллиона евро.

Цель конкурса — внести вклад в восстановление социальной инфраструктуры Украины, способствуя созданию безопасной, устойчивой и подходящей для учебного процесса среды в образовательных учреждениях Черниговской области.

Подавать заявки на проекты приглашаются учреждения прямого и косвенного государственного управления, производные публичные лица, другие государственные учреждения, а также общества, фонды, коммерсанты, профсоюзы и другие субъекты.

В рамках конкурса планируется реализовать несколько строительных проектов:

  • в детском саду села Кобижча — многофункциональное укрытие для детского сада Lisova Kazka;
  • в детском саду Остера — укрытие;
  • во 2-м лицее Варвы — восстановление пищеблока;
  • в лицее Олешни — новое подземное укрытие.

Общий объем финансирования конкурса составляет 3 660 446 евро. Заявки на проекты можно подавать до 6 июня 2026 года, а срок реализации проектов установлен до 31 декабря 2026 года. 

Финансирование проектов выделено из государственной бюджетной программы «Финансирование мероприятий по укреплению государственной безопасности».

