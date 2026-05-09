Латвийские компании получат миллионы евро на строительство в Украине бомбоубежищ в учебных заведениях
Центральное агентство финансов и договоров (Centrālā finanšu un līgumu aģentūra - CFLA) объявило конкурс на строительство и восстановление инфраструктуры образовательных учреждений Украины в Черниговской области. На реализацию проектов доступно финансирование в размере 3,66 миллиона евро.
Цель конкурса — внести вклад в восстановление социальной инфраструктуры Украины, способствуя созданию безопасной, устойчивой и подходящей для учебного процесса среды в образовательных учреждениях Черниговской области.
Подавать заявки на проекты приглашаются учреждения прямого и косвенного государственного управления, производные публичные лица, другие государственные учреждения, а также общества, фонды, коммерсанты, профсоюзы и другие субъекты.
В рамках конкурса планируется реализовать несколько строительных проектов:
- в детском саду села Кобижча — многофункциональное укрытие для детского сада Lisova Kazka;
- в детском саду Остера — укрытие;
- во 2-м лицее Варвы — восстановление пищеблока;
- в лицее Олешни — новое подземное укрытие.
Общий объем финансирования конкурса составляет 3 660 446 евро. Заявки на проекты можно подавать до 6 июня 2026 года, а срок реализации проектов установлен до 31 декабря 2026 года.
Финансирование проектов выделено из государственной бюджетной программы «Финансирование мероприятий по укреплению государственной безопасности».