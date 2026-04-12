Таксисты вышли на протест: в Риге перекрыты улицы, мосты и центр города

Акцию организуют несколько отраслевых объединений и профсоюз. По словам организаторов, протест проводится потому, что власти не выполнили выдвинутый отраслью ультиматум и не предприняли реальных шагов для ограничения влияния Bolt на рынке. Они заявляют, что выступают за более прозрачные и предсказуемые условия работы, а также против ценовых механизмов, которые, по их мнению, искажают конкуренцию и вводят пассажиров в заблуждение.