Сегодня таксисты выходят на протест: в Риге будут перекрыты улицы, мосты и центр города
В понедельник, 13 апреля, в Риге, Даугавпилсе и Елгаве пройдет масштабная акция протеста таксомоторной отрасли против, как утверждают организаторы, монопольного положения платформы Bolt. В столице с утра запланирован протестный автопробег в сопровождении полиции, после которого состоятся пресс-конференция и митинг.
В связи с акцией протеста водителей такси в понедельник, 13 апреля, в первой половине дня на нескольких центральных улицах Риги и на мостах будут введены существенные ограничения движения.
Акцию организуют несколько отраслевых объединений и профсоюз. По словам организаторов, протест проводится потому, что власти не выполнили выдвинутый отраслью ультиматум и не предприняли реальных шагов для ограничения влияния Bolt на рынке. Они заявляют, что выступают за более прозрачные и предсказуемые условия работы, а также против ценовых механизмов, которые, по их мнению, искажают конкуренцию и вводят пассажиров в заблуждение.
В Риге акция начнется в 8:00 со сбора участников на набережной Закюсалы. С 8:00 до 14:00 там будет проходить собрание, а с 9:00 до 11:00 по городу проедет колонна такси в сопровождении полиции. На маршруте движения и на прилегающих улицах транспортное движение будут регулировать, а при необходимости — временно перекрывать.
Маршрут колонны пройдет по набережной Закюсалы, далее по Островному мосту, улице Краста, набережной Генерала Радзиня, улице Карля Миленбаха, улице Эмилии Беньяминя, улице 13 января, набережной 11 Ноября, Каменному мосту, улице Мукусалас, через разворотное кольцо на улице Мукусалас, затем снова по Островному мосту с возвращением на набережную Закюсалы. Организаторы отдельно указывают, что маршрут пройдет также мимо Министерства сообщения и административного здания Bolt Operations.
С 11:00 до 14:00 на Закюсале запланированы пресс-конференция и митинг. Организаторы предупреждают, что во время движения колонны полиция будет перекрывать центр города, прилегающие улицы и мосты, чтобы обеспечить проезд участников акции.
Как сообщили в самоуправлении, при необходимости на маршруте будет регулироваться или кратковременно приостанавливаться и движение общественного транспорта. Ограничения затронут и все улицы, пересекающие маршрут колонны. Поэтому утром и в первой половине дня в центре Риги и в Пардаугаве возможны значительные затруднения движения. Водителей просят заранее планировать поездки, выбирать альтернативные маршруты и учитывать, что время в пути может заметно увеличиться.
Государственная полиция и Рижская муниципальная полиция будут обеспечивать безопасность дорожного движения и общественный порядок во всех указанных местах в обозначенное время.
Среди требований протестующих — ограничение влияния одной платформы на рынок, введение более четких правил ценообразования и снижение комиссионной нагрузки. Организаторы также утверждают, что обещания Министерства сообщения по ограничению влияния Bolt и установлению потолка комиссии на уровне 15% так и остались невыполненными. Кроме того, на акцию приглашены представители нескольких министерств, Совета по конкуренции, KNAB и самой Bolt Operations.
Помимо Риги, протестные мероприятия запланированы и в других городах. В Даугавпилсе движение планируют ограничить в районе площади Виенибас, а в Елгаве — на улице Пилссалас, на муниципальной автостоянке.
Отдельно организаторы призвали к солидарности и предприятия общественного питания, предложив им в день протеста не выполнять заказы через приложение Bolt. По их мнению, проблема касается не только таксомоторной отрасли, но и более широкого круга предпринимателей, работающих через цифровые платформы.
Самоуправление призывает участников движения с пониманием отнестись к ситуации и соблюдать указания полиции, чтобы обеспечить безопасное проведение акции и свести к минимуму неудобства для жителей и гостей города.