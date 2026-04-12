Сегодня 21:21
Погода в Латвии готовит перемены: в начале недели будет сухо, затем страну накроют дожди
После ночных заморозков в Латвию постепенно придет более теплая погода. В начале недели осадков почти не ожидается, местами будет солнечно, но затем ситуация изменится — страну пересекут дождевые тучи, а к выходным станет еще теплее.
В первой половине недели погодные условия будет определять антициклон: ветер останется слабым, днем временами будет выглядывать солнце, существенных осадков не ожидается. В ночь на вторник в восточной части страны сгустится туман. По ночам столбики термометров местами еще будут опускаться немного ниже 0 градусов, однако дни будут теплыми: в понедельник воздух прогреется до +10...+14 градусов, а уже во вторник и среду — в основном до +12...+17 градусов. Лишь местами на побережье залива сохранится на несколько градусов более прохладная погода.
Во второй половине недели погода изменится: территорию Латвии пересекут дождевые облака, которые принесут осадки. Ночи, а ближе к выходным и дни, станут теплее. Слабый ветер сохранится.