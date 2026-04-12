У двух знаков зодиака начинается редкая полоса везения, которая продлится до 19 апреля
Жизнь становится особенно благоприятной для двух знаков зодиака в период до 19 апреля 2026 года. По словам профессионального астролога Эвана Натаниэля Грима, представители этих знаков могут наконец вздохнуть с облегчением, пока Венера находится в Тельце.
По словам Грима, энергия планет делает жизнь более гладкой для двух счастливых знаков, которые «могут притягивать больше желаемого» до тех пор, пока Венера не перейдет в другой знак, пишет YourTango.
Телец
Когда Венера находится в вашем знаке, жизнь обычно улучшается. Поэтому, если вы чувствовали застой или рассеянность, Телец, ситуация скоро заметно изменится к лучшему. Вы снова ощущаете вдохновение и творческий подъем, и никто не сможет устоять перед вашим обаянием.
Это значительно облегчает новые знакомства — как романтические, так и деловые, особенно учитывая, что вы становитесь гораздо более общительными, чем обычно. Если вы планировали «завершить важное соглашение или контракт, сейчас отличное время», — говорит Грим, — «потому что люди буквально очарованы вами». Это дает вам сильное влияние на окружающих.
Хотя Венера остается в вашем знаке до 24 апреля, примерно с 19 апреля она начинает сближаться с Ураном — и в последний раз в этом цикле. «В этот момент ситуация может пойти непредсказуемо», — предупреждает Грим. Под влиянием этой энергии повышенная потребность в стимуляции может привести к резким переменам или неожиданным событиям вокруг вас. Так что наслаждайтесь благоприятным периодом, пока он длится.
Скорпион
В последнее время жизнь напоминала для вас американские горки, Скорпион. Если вы испытывали разочарование в карьере или отношениях, хорошая новость в том, что сейчас ситуация заметно улучшается — по крайней мере до 19 апреля.
По словам Грима, это время, когда Скорпионы «могут ожидать более позитивных взаимодействий с близким окружением, а также больше стабильности и легкости в отношениях с партнером».
Если вы не состоите в отношениях, у вас есть высокий шанс вскоре встретить кого-то нового или наконец обрести ясность и стабильность в связи, которая еще не получила официального статуса.
Поскольку Венера также управляет финансами, помимо любви вы можете рассчитывать на значительный прогресс в денежных вопросах. Будь то совместные решения с партнером или консультации с финансовым специалистом, в этот период возможны очень выгодные договоренности.
Поэтому используйте это время максимально и наслаждайтесь жизнью. Даже если сейчас все кажется нестабильным, именно то, как вы проживете этот период, во многом определит, каким будет оставшаяся часть месяца.