На парламентских выборах в Венгрии Виктор Орбан потерпел сокрушительное поражение
Фото: EPA/ Scanpix
На выборах в Венгрии уверенно лидирует оппозиция: партия Петера Мадьяра получает большинство.
LETA / Otkrito.lv

Предварительные результаты подсчета голосов показывают, что на парламентских выборах в Венгрии, состоявшихся в воскресенье, уверенно лидирует находящаяся в оппозиции консервативная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром.

Согласно данным после подсчета 60% бюллетеней, за «Тису» проголосовали более 52% венгров, тогда как национал-консервативная партия «Фидес», которую возглавляет действующий премьер-министр, получила 38% голосов. Кандидаты, выдвинутые «Тисой», также лидируют в большинстве одномандатных округов.

Согласно предварительным результатам, «Тиса» может получить 136 из 199 мест в парламенте, обеспечив себе так называемое супербольшинство. Для этого требуется как минимум 133 мандата, и такой результат позволил бы Мадьяру проводить радикальные реформы, в том числе вносить необходимые для этого изменения в конституцию.

Мадьяр заявил, что Орбан уже позвонил ему и признал свое поражение.

«Премьер-министр Виктор Орбан только что позвонил, чтобы поздравить нас с победой», — сообщил лидер прежней оппозиции в социальных сетях.

Выступая перед своими сторонниками в штаб-квартире «Фидес», Орбан признал, что поражение болезненно, однако результаты не оставляют сомнений.

Результаты выборов в Венгрии положительно оценила и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Сердце Европы этой ночью в Венгрии бьется сильнее, - написала фон дер Ляйен на платформе X. - Венгрия выбрала Европу. Европа всегда выбирала Венгрию. Страна вернулась на европейский путь. Союз стал сильнее».

Окончательные результаты подсчета голосов ожидаются в понедельник утром.

