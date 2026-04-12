На парламентских выборах в Венгрии Виктор Орбан потерпел сокрушительное поражение
Предварительные результаты подсчета голосов показывают, что на парламентских выборах в Венгрии, состоявшихся в воскресенье, уверенно лидирует находящаяся в оппозиции консервативная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром.
Согласно данным после подсчета 60% бюллетеней, за «Тису» проголосовали более 52% венгров, тогда как национал-консервативная партия «Фидес», которую возглавляет действующий премьер-министр, получила 38% голосов. Кандидаты, выдвинутые «Тисой», также лидируют в большинстве одномандатных округов.
Согласно предварительным результатам, «Тиса» может получить 136 из 199 мест в парламенте, обеспечив себе так называемое супербольшинство. Для этого требуется как минимум 133 мандата, и такой результат позволил бы Мадьяру проводить радикальные реформы, в том числе вносить необходимые для этого изменения в конституцию.
Мадьяр заявил, что Орбан уже позвонил ему и признал свое поражение.
«Премьер-министр Виктор Орбан только что позвонил, чтобы поздравить нас с победой», — сообщил лидер прежней оппозиции в социальных сетях.
Выступая перед своими сторонниками в штаб-квартире «Фидес», Орбан признал, что поражение болезненно, однако результаты не оставляют сомнений.
Результаты выборов в Венгрии положительно оценила и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Сердце Европы этой ночью в Венгрии бьется сильнее, - написала фон дер Ляйен на платформе X. - Венгрия выбрала Европу. Европа всегда выбирала Венгрию. Страна вернулась на европейский путь. Союз стал сильнее».
Окончательные результаты подсчета голосов ожидаются в понедельник утром.