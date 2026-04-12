Компания Tesla запускает для автоводителей в Европе свой уникальный сервис
Компания Tesla начала внедрение в Европе более продвинутой версии своей системы помощи водителю. Как сообщает DW, первой страной стали Нидерланды.
"Обученная на миллиардах километров реальных дорожных данных, система способна под вашим контролем доставить вас почти куда угодно - от жилых улиц до городских дорог и автомагистралей", - заявила Tesla Europe.
Речь идет о системе Full Self-Driving (FSD) в версии "с контролем водителя". Перед получением разрешения на использование Tesla тестировала программное обеспечение по всей Европе. Теперь компания рассчитывает добиться одобрения регуляторов и в других странах. Несмотря на название, технология пока не является полноценным автопилотом: водитель обязан держать ситуацию под контролем и быть готовым в любой момент взять управление на себя.
Tesla с системом FSD с контролем водителя умеет, среди прочего, самостоятельно менять полосы движения, следовать маршруту навигации, объезжать препятствия, поворачивать, подъезжать к водителю на парковке и парковаться автоматически. На сайте Tesla сказано, что автомобили такой модели до сих пор были доступны в США, Канаде, Китае, Мексике, Пуэрто‑Рико, Австралии, Новой Зеландии, Нидерландах и Южной Корее.
Более автономная версия пока доступна в Соединенных Штатах только в формате бета-тестирования. Американские пользователи используют FSD уже несколько лет, и особенно на раннем этапе сообщали о многочисленных сбоях. По словам Маска, технология значительно улучшилась, но регуляторы по-прежнему относятся к ней с осторожностью.
В марте Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) расширила расследование, связанное с системой автопилота Tesla. Анализ аварий показал, что технология может хуже работать при плохой видимости. Отдельные эксперты и конкуренты также критикуют подход Tesla, основанный исключительно на камерах. По их мнению, этого недостаточно для безопасного автономного вождения, особенно в сложных погодных условиях.
