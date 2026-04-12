Компания Tesla запускает для автоводителей в Европе свой уникальный сервис

Речь идет о системе Full Self-Driving (FSD) в версии "с контролем водителя". Перед получением разрешения на использование Tesla тестировала программное обеспечение по всей Европе. Теперь компания рассчитывает добиться одобрения регуляторов и в других странах. Несмотря на название, технология пока не является полноценным автопилотом: водитель обязан держать ситуацию под контролем и быть готовым в любой момент взять управление на себя.