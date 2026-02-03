В Латвии реализуют крупный энергетический проект с использованием технологий Tesla
Энергетическая компания NGEN grupa, базирующаяся в Словении, стала 100-процентным владельцем компании Liepāja ESS, чтобы в Гробиньской волости Южнокурземского края, рядом с подстанцией Гробиня, реализовать проект стационарной, подключенной к сети системы накопления энергии мощностью 100 МВт и емкостью хранения до 200 МВт·ч. Планируется, что строительные работы завершатся в этом году.
«Развитие подобных проектов является важным шагом в развитии энергетической инфраструктуры Латвии. Это будет первая в Балтии станция накопления энергии, в которой используются технологии Tesla. Это подтверждение для международных инвесторов того, что Латвия является безопасной для инвестиций страной и способна реализовывать значимые энергетические проекты, опираясь на открытые и прогнозируемые процессы», — подчеркнул министр экономики Виктор Валайнис.
Планируемое решение задумано как первый стационарный проект накопления энергии, напрямую подключенный к оператору системы передачи Augstsprieguma tīkls. Существенно, что проект реализуется с использованием цепочек поставок стран НАТО и их союзников, при этом основное оборудование поставляется из США. Проект укрепит возможности балансирования, надежность и гибкость латвийской энергосистемы, что особенно важно после отключения от сети BRELL в 2025 году.
Романс Бернардс, исполнительный директор NGEN grupa: «Латвия является привлекательным рынком для развития подобных решений благодаря более упорядоченному регулированию и сильным амбициям в сфере энергетики. Приобретение Liepāja ESS является логичным следующим шагом в расширении нашей деятельности в Европе, демонстрируя, что накопление энергии повышает безопасность системы и эффективность рынка, расширяя возможности поставок электроэнергии».
Майк Снайдер, вице-президент Tesla по энергетике и зарядным решениям: «Tesla рада возможности укрепить долгосрочное сотрудничество с NGEN grupa, совместно выходя на рынок стран Балтии. Это сотрудничество поможет внедрить наши аккумуляторные технологии Megapack для поддержки электросети Латвии на пути к увеличению доли возобновляемых энергоресурсов и энергетической независимости».
Ранее Otkrito.lv сообщал о другом, гигантском проекте, который может стать прорывом в энергетике страны.