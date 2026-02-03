В Латвии реализуют крупный энергетический проект с использованием технологий Tesla

Планируемое решение задумано как первый стационарный проект накопления энергии, напрямую подключенный к оператору системы передачи Augstsprieguma tīkls. Существенно, что проект реализуется с использованием цепочек поставок стран НАТО и их союзников, при этом основное оборудование поставляется из США. Проект укрепит возможности балансирования, надежность и гибкость латвийской энергосистемы, что особенно важно после отключения от сети BRELL в 2025 году.