Переговоры США и Ирана застряли в узком месте: встреча в Пакистане завершилась без какого-либо результата
США и Иран не смогли достичь соглашения о прекращении войны на переговорах, завершившихся в воскресенье в пакистанской столице Исламабаде. Камнем преткновения стал вопрос открытия Ормузского пролива.
Провал в Пакистане
Как сообщает Reuters, каждая из сторон обвинила другую в провале 21-часовых переговоров по прекращению боевых действий, которые унесли тысячи жизней и вызвали резкий рост мировых цен на нефть.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс, возглавлявший американскую делегацию, заявил журналистам незадолго до отъезда из Исламабад: «Плохая новость в том, что мы не достигли соглашения, и я думаю, что это плохая новость для Ирана в гораздо большей степени, чем для Соединенных Штатов Америки».
По данным пакистанских источников, делегации США и Ирана уже покинули Исламабад и возвращаются домой.
Вэнс заявил, что Иран решил не принимать американские условия, включая отказ от создания ядерного оружия.
«Нам необходимо увидеть четкое обязательство, что они не будут стремиться к созданию ядерного оружия и не будут искать средства, позволяющие быстро его создать. Это ключевая цель президента США, и именно этого мы пытались добиться в ходе переговоров».
Переговоры в Исламабаде, состоявшиеся после перемирия в начале недели, стали первой прямой встречей США и Ирана более чем за десять лет и переговорами самого высокого уровня со времени Исламской революции в Иране.
Иранские СМИ сообщили, что «чрезмерные» требования США помешали достижению соглашения. Хотя по ряду вопросов удалось договориться, Ормузский пролив и ядерная программа Ирана остались основными точками разногласий.
Представитель Министерства иностранных дел Ирана заявил, что переговоры проходили в атмосфере недоверия. «Естественно, мы не должны были ожидать достижения соглашения всего за одну сессию», — цитируют его иранские СМИ.
Что с проливом - непонятно
На краткой пресс-конференции Вэнс не упомянул вопрос открытия Ормузский пролив — узкого места, через которое проходит около 20% мировых поставок энергии и который Тегеран заблокировал с начала войны.
До начала переговоров высокопоставленный иранский источник сообщил Reuters, что США согласились разморозить активы в Катаре и других иностранных банках. Представитель США это опроверг.
Помимо разблокировки зарубежных активов, Тегеран требует контроля над Ормузским проливом, выплаты военных репараций и прекращения огня во всем регионе, включая Ливан, сообщают иранские государственные СМИ и официальные лица. Тегеран также хочет взимать транзитные сборы в Ормузском проливе.
Несмотря на разногласия в Исламабаде, в субботу через Ормузский пролив прошли три полностью загруженных супертанкера с нефтью, свидетельствуют данные о судоходстве, что, по-видимому, стало первыми судами, покинувшими Персидский залив после заключения перемирия.
Сотни танкеров все еще остаются в заливе, ожидая возможности выйти в течение двухнедельного периода перемирия.