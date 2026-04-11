Опоздание на годы: почему латвийцы получают устаревшие лекарства
В Латвии около 80 инновационных препаратов все еще ждут включения в список компенсируемых лекарств. Это означает, что часть пациентов пока не может получить современное лечение за счет государства, поскольку финансирование здравоохранения не успевает за развитием медицины.
Как пояснили в программе Латвийского телевидения "4. studija", в странах Европы такие препараты начали широко применять еще около 2000 года, тогда как в Латвии — лишь с 2018-го. При этом средств на оплату новых лекарств государству не хватает каждый год.
Глава Международной ассоциации инновационных фармацевтических фирм Владислава Маране привела в пример рак груди. По ее словам, после того как с 2018 года в эту сферу начали больше вкладывать, выживаемость женщин с раком груди 4-й стадии выросла на 27%. Кроме того, часть пациенток смогла лечиться амбулаторно, а не в больнице, что позволило сэкономить почти миллион евро.
Новые лекарства обычно обходятся очень дорого, особенно если они предназначены для небольшого числа пациентов. Стоимость лечения в таких случаях может достигать тысяч и даже десятков тысяч евро в год на одного человека.
По словам Маране, Латвия остается одной из последних стран по доступности новейших медикаментов. Сейчас пациентам в стране доступны лишь 18% новых препаратов, зарегистрированных за последние четыре года. Она отметила, что в ближайшее время Латвия может оказаться на последнем месте в Балтии, поскольку Литва уже выделила более 120 миллионов евро на новые лекарства.
В ассоциации подчеркивают, что нехватка таких вложений имеет тяжелые последствия: люди раньше умирают, теряют трудоспособность, а экономика ежегодно недополучает около миллиарда евро. По оценке организации, в Латвии каждый год фиксируется около 8000 предотвратимых смертей.
Заместитель директора Государственного агентства лекарств Сергей Акулич отметил, что не все новые препараты можно однозначно считать инновационными — многое зависит от критериев оценки. При рассмотрении заявок специалисты оценивают, насколько конкретное лекарство действительно продлевает жизнь и улучшает ее качество.
Он также обратил внимание, что разработка таких препаратов стоит очень дорого, а данных об их эффективности на момент выхода на рынок иногда еще недостаточно. Особенно часто это касается онкологических препаратов и лекарств для редких заболеваний. Поэтому оценить, оправдана ли их высокая цена, бывает непросто.
Сейчас, по имеющимся оценкам, как минимум 7000 пациентов ждут, когда в бюджете здравоохранения найдутся дополнительные 150 миллионов евро на компенсацию необходимых лекарств. При этом в Латвии до сих пор используются одни из самых старых препаратов в Евросоюзе — в среднем они на пять лет старше, чем, например, в Эстонии.