Сделано в Латвии: армия получит беспилотные системы местной разработки
Министерство обороны заключило договоры с тремя латвийскими компаниями — SIA Brasa Defence Systems, SIA Natrix и SIA LV-Teh — о поставке произведенных в Латвии беспилотных наземных систем и их экспериментальном внедрении в Национальные вооруженные силы.
«Местные предприятия создали инновационные технологические решения для дистанционно управляемых наземных систем, соответствующие первоначальным требованиям Национальных вооруженных сил. Я доволен, что целенаправленная работа по тестированию разработанных в Латвии наземных дронов дала конкретный результат и завершилась заключением договоров о поставках», — подчеркнул министр обороны Андрис Спрудс.
Заключенные договоры предусматривают постепенную интеграцию беспилотных наземных систем в различные подразделения регулярных сил Национальных вооруженных сил, а также тесное сотрудничество с разработчиками этих систем.
Основываясь на практическом опыте военнослужащих при работе с такими системами и выводах, сделанных на основе войны в Украине, разработчики будут оперативно адаптировать оборудование к актуальным потребностям Национальных вооруженных сил.
Кроме того, в рамках договоров Национальным вооруженным силам будут обеспечены необходимые меры по поддержке, ремонту, гарантийному обслуживанию и модернизации беспилотных наземных систем, а также право в ускоренном порядке закупать дополнительные системы.
Заключенные договоры стали результатом организованного Министерством обороны в течение 2025 года публичного исследования рынка, в рамках которого предпринимателям была предоставлена возможность практически продемонстрировать свои беспилотные наземные системы на специализированных полигонах Национальных вооруженных сил.
Практическую реализацию договоров обеспечит Центр компетенций автономных систем Государственного центра оборонной логистики и закупок.
Министерство обороны планирует методично распространять подобный формат сотрудничества как на других разработчиков беспилотных наземных систем, так и на создателей других дистанционно управляемых или автономных систем.
Такой подход уже применяется и в категориях воздушных, морских и подводных беспилотных или автономных систем, где сейчас уже проводятся или планируются аналогичные мероприятия по исследованию рынка, демонстрациям и переговорам по заключению договоров.