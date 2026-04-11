Неожиданно! При въезде в эти страны могут проверить ваш телефон
Поскольку путешественники хранят в своих смартфонах и ноутбуках все больше личной и рабочей информации, проверки электронных устройств при пересечении границы по всему миру вызывают растущую обеспокоенность.
Законы в разных странах существенно различаются. В некоторых местах отказ разблокировать устройство может привести к штрафу, задержанию или даже уголовному обвинению. В других странах власти могут проверять устройства, но пассажиров нельзя наказать только за отказ предоставить пароль.
Гонконг
Полиция может требовать у людей пароли или помощь в расшифровке для доступа к личным электронным устройствам, включая телефоны и ноутбуки.
Отказ сотрудничать теперь считается уголовным преступлением в соответствии с обновленными правилами, связанными с законом о национальной безопасности Гонконга.
Предупреждение касается всех, кто находится в Гонконге, включая туристов и транзитных пассажиров в международном аэропорту. Власти также имеют расширенные полномочия конфисковывать и хранить устройства, если считают, что они связаны с нарушениями национальной безопасности.
Новая Зеландия
Таможенная служба Новой Зеландии имеет правила, позволяющие сотрудникам проверять телефоны, ноутбуки и другие устройства при наличии обоснованных подозрений в совершении преступления.
За отказ может быть наложен штраф до 5000 новозеландских долларов (примерно 2750 евро).
Соединенные Штаты Америки
Согласно данным Таможенно-пограничной службы США, ее сотрудники могут проверять телефоны, ноутбуки, камеры и другие устройства в пунктах въезда без судебного ордера. Такие проверки могут проводиться в аэропортах, на сухопутных границах и в портах.
При этом подчеркивается, что отказ предоставить пароль сам по себе не является преступлением по законам США. Однако устройства могут быть задержаны или конфискованы для дополнительной проверки, а для неграждан отказ может иметь последствия.
Континентальный Китай
Китайские власти обладают широкими полномочиями по обеспечению соблюдения законов и могут проверять или получать доступ к данным на телефонах и компьютерах. Особенно это касается случаев, связанных с национальной безопасностью.
Хотя точные процедуры пограничного контроля не раскрываются, пассажиров предупреждают, что цифровой контент может быть проверен, а применение правил может быть непредсказуемым.
Россия
Российские власти могут проверять или конфисковывать устройства и отслеживать переписку. Путешественникам рекомендуется учитывать, что применение законов может быть непредсказуемым, а иностранцев могут допрашивать или задерживать на основании информации, найденной в устройствах. Отмечается, что уровень цифровой приватности в России минимален.
Беларусь
Белорусские власти могут проверять электронные устройства, включая телефоны и ноутбуки, при пересечении границы. В отдельных случаях сотрудники могут требовать доступ к содержимому устройств, включая переписку, фотографии и другие данные. Отказ предоставить доступ может привести к дополнительным проверкам, задержанию или конфискации устройства.
Канада
Пограничная служба Канады (CBSA) указывает, что ее сотрудники могут проверять личные цифровые устройства на основании таможенного законодательства. Пассажиры обязаны по требованию предоставить пароли для доступа к устройствам. В случае отказа устройство может быть задержано или конфисковано. Обычно во время проверки отключается интернет-соединение, чтобы просматривать только данные, сохраненные на устройстве.
Австралия
Согласно австралийскому таможенному законодательству, пограничные службы могут проверять ввозимые и вывозимые товары, включая телефоны и ноутбуки. Пассажиры могут отказаться разблокировать устройство, однако оно все равно может быть конфисковано и проверено.
Власти отмечают, что отказ может привести к задержанию или дальнейшему расследованию, особенно при наличии подозрений в незаконной деятельности.
Что нужно знать путешественникам
Правила проверки цифровых устройств в разных странах существенно различаются. В некоторых случаях отказ разблокировать телефон может привести к гражданско-правовым или уголовным последствиям, в других — к конфискации устройства или задержке поездки.
Министерства иностранных дел рекомендуют путешественникам перед поездкой ознакомиться с правилами страны назначения и учитывать, что уровень защиты приватности за границей может значительно отличаться от привычного.