"У каждого своя инфляция": экономист объяснил, почему рост цен в Латвии все ощущают по-разному
Среди первых жертв войны обычно оказываются правда и ценовая стабильность, отмечает в своем комментарии экономист Петерис Страутиньш. По его словам, хотя война происходит далеко от Латвии, уровень цен в стране в марте по сравнению с февралем вырос на 1,9%, а годовая инфляция достигла 3,4%.
Это все еще ниже показателей в 10 из 12 месяцев прошлого года, однако дальнейший рост неизбежен. Как подчеркивает Страутиньш, в апреле ожидается еще один значительный скачок — годовая инфляция превысит 4%, хотя уже в мае возможно ослабление давления импортных издержек. При этом годовая инфляция, вероятно, продолжит расти из-за так называемого базового эффекта, поскольку в мае прошлого года цены снижались. Экономист отмечает, что последние полтора месяца напомнили: в мире не всегда преобладают рациональность и терпение.
К гадалке не ходи
Как указывает Страутиньш, главным фактором роста цен стало топливо, подорожавшее на 21%. Транспортные расходы обеспечили более половины общего роста цен по сравнению с февралем. Март традиционно характеризуется ростом цен на одежду и обувь, и в этом году они увеличились на 5,7%, что связано с началом нового сезона. Также заметно влияние повышения акцизов — алкоголь подорожал на 3,5%. В то же время продукты питания выросли в цене всего на 0,1%, что ниже обычного уровня для этого периода. По наблюдению Страутиньша, расходы на содержание жилья даже снизились благодаря сезонному падению биржевых цен на электроэнергию — средняя цена электроэнергии уменьшилась на 5,4%.
Экономист прогнозирует, что в апреле рост цен на топливо снова будет двузначным, хотя, возможно, ниже мартовских 21%. В мае можно ожидать снижения цен, но гарантий нет. Петерис Страутиньш подчеркивает, что перемирие в регионе Персидского залива остается хрупким, а перебои в поставках и сокращение запасов могут привести к тому, что реальные закупочные цены топлива будут отличаться от динамики мировых нефтяных индексов. Он также отмечает, что последствия энергетического кризиса могут проявиться в росте цен на продукты питания во второй половине года. При этом рынок пшеницы пока остается стабильным — цена держится около 200 евро за тонну.
У каждого своя инфляция
По словам Петериса Страутиньша, возможен и отложенный рост цен на непродовольственные товары, который будет сложнее напрямую связать с конкретными причинами. В целом он оценивает среднегодовую инфляцию в 2026 году примерно на уровне 4% и допускает ее снижение до чуть выше 2% в следующем году, если не произойдет серьезных сбоев в цепочках поставок. Сейчас, как отмечает экономист, надежд больше, чем уверенности.
В то же время Страутиньш считает, что покупательная способность населения в этом году скорее вырастет, чем снизится, хотя рост будет скромнее, чем в прошлом году, когда реальная чистая заработная плата увеличилась на 6,3%. Он также подчеркивает, что в этом году особенно актуален тезис о «личной инфляции»: в среднем расходы на топливо составляют около одной двадцатой части бюджета домохозяйств, но для некоторых людей эта доля значительно выше.
