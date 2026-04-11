Великобритания подняла цены на въезд для граждан и неграждан Латвии
Великобритания повысила стоимость консульских сборов для большинства категорий виз и разрешений на въезд.
Изменения коснулись как обычных туристов, так и студентов, транзитных пассажиров и тех, кто переезжает на постоянное место жительства. Новые тарифы опубликованы на сайте правительства страны.
Самая популярная категория — краткосрочная виза на полгода — теперь обойдется путешественникам в 158 евро (ранее — около 149 евро).
Для тех, кто оформляет визы на более длительный срок, цены изменились следующим образом:
- виза на 2 года: подорожала с 556 до 592 евро;
- виза на 5 лет: стоимость выросла с 993 до 1057 евро;
- виза на 10 лет: наиболее заметное подорожание — цена увеличилась до 1320 евро (ранее около 1240 евро).
Новые правила затронули не только туристов. Студенческая виза теперь стоит 653 евро (ранее — около 612 евро).
По рабочим визам также зафиксирован рост:
- до 3 лет — с 901 до 960 евро;
- более 3 лет — с 1780 до 1895 евро.
Подорожали и транзитные визы:
- транзитная виза при воздушном перемещении — до 49 евро;
- наземный транзит — до 87 евро.
Для граждан стран с упрощенным въездом (в их число входят и граждане Латвии) стоимость электронного разрешения (ETA) увеличилась на 4 фунта и теперь составляет около 23 евро.
Изменения коснулись и долгосрочных миграционных процедур. Сбор за бессрочное разрешение на въезд увеличился до 3775 евро. Оформление гражданства через натурализацию теперь обойдется в 2000 евро.