Нужны обязательные квоты: музыканты требуют защитить латвийские песни в коммерческом радиоэфире
Латвийская музыка звучит в радиоэфире все реже, а деньги уходят зарубежным артистам. Индустрия требует ввести квоты и предупреждает: речь уже не только о культуре, но и о безопасности страны.
Представители музыкальной отрасли Латвии в открытом письме призывают депутатов Сейм Латвии поддержать предложение увеличить долю созданной в Латвии музыки в эфире коммерческих радиостанций, установив квоты, как это сделано в других странах, в том числе в Эстония.
Представители музыкальной индустрии подчеркивают, что созданная в Латвии музыка, песни на латышском языке и местные исполнители в радиоэфире находятся в меньшинстве. Доминирует музыка из России, США и репертуар, созданный в других странах.
«Эта ситуация не является результатом свободного рынка — это структурный дисбаланс, который наносит ущерб экономике Латвии, культурной среде и безопасности государства», — отмечают представители отрасли.
В письме подчеркивается, что радиоэфир является ограниченным государственным ресурсом, право пользования которым государство предоставляет по лицензии.
По словам представителей отрасли, существует четкая правовая основа для регулирования, устанавливающего минимальную долю созданной в Латвии музыки в эфире коммерческих радиостанций. В соответствии с Договором о функционировании Европейского союза государства-члены имеют право применять принцип культурного исключения, позволяющий соразмерить основные свободы внутреннего рынка с общественными интересами — необходимостью сохранять и развивать культурное разнообразие и национальные особенности.
Данные LaIPA за 2024 год показывают, что из 42 проанализированных коммерческих радиостанций в абсолютном большинстве доля созданной в Латвии музыки не превышает 15%, а средний показатель по сектору составляет лишь 19%.
В письме поясняется, что каждый раз, когда коммерческое радио транслирует песню иностранного автора, вознаграждение получают зарубежные авторы, исполнители и звукозаписывающие компании. Данные AKKA/LAA за 2022–2024 годы показывают, что латвийские создатели музыки получают менее четверти от общего объема авторских вознаграждений в секторе коммерческого радио.
Представители музыкальной отрасли обращают внимание, что доходы от смежных прав за публичное исполнение музыкальных записей, в том числе на радио и телевидении, растут — с 105 367 евро в 2003 году до 4,02 миллиона евро в 2025 году. В письме делается вывод, что отрасль является жизнеспособной и развивающейся, однако без достаточного присутствия в радиоэфире этот потенциал не реализуется в полной мере.
По мнению авторов письма, отсутствие квот в Латвии ослабляет конкурентоспособность латвийских авторов, исполнителей и продюсеров по сравнению с зарубежной музыкальной индустрией и крупными международными издателями. Они отмечают, что во многих странах регулирование местного контента обеспечивает то, что значительная часть средств остается в национальной экосистеме — для творчества, маркетинга, развития аудитории и экспорта.
«В Латвии такого механизма нет, и местные создатели конкурируют с индустриями, развитие которых уже системно поддерживается культурной политикой соответствующих государств», — отмечают представители отрасли.
В письме также подчеркивается, что в Латвии, где часть общества живет в многоязычной медийной среде, присутствие латышского языка и созданной в стране культуры в эфире имеет стратегическое значение. По мнению представителей отрасли, ситуация, при которой доминирует иностранный контент, является не только вопросом культурной политики, но и аспектом информационной безопасности.
Письмо подписали Латвийская ассоциация развития музыки/Latvian Music Export, LaIPA, AKKA/LAA и Ассоциация самозанятых музыкантов, а также латвийские музыканты, композиторы, авторы текстов и продюсеры.