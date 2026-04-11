В Латвии живут трусы или все неоднозначно? Неожиданное мнение о готовности жителей к войне
Только 37% жителей Латвии готовы взять оружие в руки — но означает ли это, что остальные не будут защищать страну? Теолог объясняет, почему реальные действия могут сильно отличаться от слов.
В Латвии все чаще звучат сообщения о подготовке государства к возможному военному конфликту, однако вопрос о том, насколько к чрезвычайным ситуациям готово само общество, остается открытым. Эту тему в эфире передачи «Nedēļa. Post scriptum» на TV24 прокомментировал теолог Индулс Пайч.
Согласно данным опроса, лишь 37% жителей Латвии заявили, что готовы защищать страну с оружием в руках. Для сравнения, в Литва этот показатель достигает 52%.
Отвечая на вопрос, означает ли это, что латвийское общество более пацифистское или даже трусливое, Пайч призывает не делать поспешных выводов. По его мнению, результаты могут быть связаны с составом общества:
«Я думаю, это связано с тем, каково соотношение в обществе между латышами и людьми, говорящими на других языках.
Если это исследование касается всех жителей Латвии, то, боюсь, это может отражать то, что есть люди, которые не считают, что им следует защищать Латвию, и, возможно, даже втайне поддерживают то, что происходит в Украине».
При этом он подчеркивает, что поведение людей в реальной кризисной ситуации может кардинально отличаться от их слов в опросах. По его словам, многие могут неожиданно проявить себя иначе: «Когда мы действительно окажемся в ситуации реальной угрозы, я думаю, многие из нас будут удивлены — и собой, и другими людьми». Теолог отмечает, что сейчас человеку легко рассуждать теоретически: «Сейчас я могу спросить себя: буду ли я защищать или нет — скорее всего, нет. Но когда это происходит по-настоящему, в этот момент в человеке иногда просыпается что-то иное».
Он приводит яркий пример возможного контраста между словами и действиями:
«Кто-то, кто выглядит трусливым, вдруг просыпается и понимает: нет, я должен это сделать. Я не могу иначе. И он идет и делает. А кто-то другой, кто говорил: “Да, конечно, я пойду защищать”, — вдруг оказывается в другой стране».
По мнению Пайча, это означает, что реальные реакции общества предсказать невозможно, и цифры опросов не дают полной картины. Тем не менее он признает, что в соседней Литве люди, по крайней мере на словах, чаще заявляют о готовности защищать свою страну.