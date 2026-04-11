Новости по делу о зверски убитой в США украинской беженки многих шокировали - преступника могут освободить?
Прошлым летом американское общество было шокировано зверским убийством украинской беженки Ирины Заруцкой в скоростном трамвае города Шарлотт, когда на нее без всякой причины сзади с ножом напал темнокожий мужчина, в то время как остальные пассажиры не обратили внимания на то, как молодая женщина истекала кровью до смерти. Теперь в деле об убийстве Заруцкой произошел существенный поворот, который удивил многих.
Многократно судимый и психически нездоровый бездомный, 35-летний Декарлос Браун-младший 22 августа 2025 года напал с ножом на 23-летнюю Ирину Заруцкую, и ее убийство было зафиксировано камерой наблюдения.
Суд округа Мекленбург штата Северная Каролина признал, что мужчина «неспособен участвовать в судебном процессе», в котором его обвиняют в убийстве. В связи с этим уже бывший генеральный прокурор Пэм Бонди ранее заявляла, что обвинение будет добиваться максимально строгого наказания, «чтобы он больше никогда не увидел дневного света как свободный человек». В Северной Каролине за убийство первой степени может быть назначена даже смертная казнь, хотя с 2006 года она в штате не применялась.
Телерадиокомпания WBTV сообщает, что состояние Брауна-младшего было оценено еще 29 декабря в больнице, и в подготовленном специалистами отчете утверждается, что он не способен предстать перед судом. Результаты ранее были засекречены в суде штата, и их обнародовали только после подачи ходатайства 7 апреля.
Ранее государственная защита просила 180-дневную отстрочку для своего клиента, которому грозит смертная казнь, чтобы определить его дееспособность, и прокуроры не возражали. Брауну также предъявлены федеральные обвинения, и он останется под стражей по этому делу, заявил его адвокат Дэниел Робертс.
Если судья решит, что Браун-младший не способен предстать перед судом, согласно закону штата обвинения будут сняты. Однако суд может разрешить повторное предъявление обвинений в убийстве, если он когда-либо восстановит психическую способность. В соответствии с законом Северной Каролины обвиняемый считается способным предстать перед судом, если он понимает характер и цель судебного разбирательства, осознает свое положение и способен разумно помогать своей защите.
В то же врмя в администрации Дональда Трампа обещают привлечь Брауна к суду, даже несмотря на заключение о психической неспособности для участия в судебном процессе.
Браун-младший неоднократно имел проблемы с законом, в том числе был приговорен к пяти годам лишения свободы за разбой с применением опасного оружия. В январе этого года его уже арестовывали за многократные звонки в службу экстренной помощи из больницы, после чего судья освободил его без залога. Мать Брауна сообщала местному телевидению, что ее сын, у которого диагностирована шизофрения, был помещен в психиатрическую больницу, поскольку стал агрессивным дома. Его сестра рассказала CNN, что он неоднократно нападал на родственников и считал, что ему в голову вживлен чип.
На фоне общественного возмущения убийством президент США Дональд Трамп потребовал для него смертной казни, а спустя два месяца после трагедии губернатор штата Джош Стайн подписал так называемый «закон Ирины», запрещающий освобождение без залога по ряду насильственных преступлений, а также для рецидивистов.
Вскоре после убийства разгорелся новый скандал, когда ведущий телеканала Fox News Брайан Килмид во время дискуссии предложил принудительно усыплять психически больных бездомных. Он участвовал в обсуждении вместе с ведущими программы Fox & Friends, где Эйнсли Эрхардт заявила, что рецидивистам место в тюрьме, а Лоуренс Джонс отметил, что на помощь бездомным с психическими проблемами тратятся миллиарды, но многие отказываются от помощи. Килмид высказался радикальнее: «Или принудительная смертельная инъекция… просто убейте их».
После волны возмущения Килмид извинился, назвав свои слова «крайне бесчувственными», и признал, что не все психически больные бездомные представляют опасность и многие заслуживают сочувствия.
Известно, что Ирина Заруцкая недавно переехала в США из Украины, где была вынуждена жить в бомбоубежище, спасаясь от последствий российского вторжения. Родные рассказывали, что она мечтала о новой и безопасной жизни.