Гражданку Молдовы, оставившую на улице в Кенгарагсе новорожденного, ждет наказание

Прокурор установил, что у женщины не было намерения убить ребенка. Об этом свидетельствует не только субъективное отношение матери к произошедшему, но и объективные обстоятельства совершенного деяния. Во-первых, ребенок был завернут в одеяло, что указывает на желание матери как можно дольше сохранить нормальную температуру тела младенца. Во-вторых, ребенок был оставлен у забора частного дома, что свидетельствует о намерении оставить его в месте и при условиях, где его могли бы быстро обнаружить прохожие или жители ближайших домов, как это и произошло. В то же время, согласно нормам закона о защите прав ребенка, мать была обязана заботиться о новорожденном, однако вместо этого она оставила его без помощи на улице, тем самым подвергнув жизнь ребенка опасности.