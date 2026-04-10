Гражданку Молдовы, оставившую на улице в Кенгарагсе новорожденного, ждет наказание
Прокуратура договорилась о наказании для гражданки Молдовы, оставившей новорожденного на улице в Кенгарагсе: следствие установило, что умысла на убийство не было, однако мать все же подвергла жизнь младенца смертельной опасности.
Прокуратура сообщила, что 19 августа 2025 года женщина родила ребенка дома в ванной комнате и не уведомила об этом Службу неотложной медицинской помощи. После этого она завернула младенца в одеяло, вынесла его из квартиры и оставила на дорожке между частными домами в Риге на улице Фестивала. Позже ребенка заметил один из жителей дома, который занес его в помещение, чтобы согреть, и вызвал медиков и Государственную полицию.
При принятии решения о привлечении к уголовной ответственности прокурор квалифицировал преступление по статье уголовного закона об умышленном оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии и не способного самостоятельно защитить себя по малолетству и беспомощности.
Прокурор установил, что у женщины не было намерения убить ребенка. Об этом свидетельствует не только субъективное отношение матери к произошедшему, но и объективные обстоятельства совершенного деяния. Во-первых, ребенок был завернут в одеяло, что указывает на желание матери как можно дольше сохранить нормальную температуру тела младенца. Во-вторых, ребенок был оставлен у забора частного дома, что свидетельствует о намерении оставить его в месте и при условиях, где его могли бы быстро обнаружить прохожие или жители ближайших домов, как это и произошло. В то же время, согласно нормам закона о защите прав ребенка, мать была обязана заботиться о новорожденном, однако вместо этого она оставила его без помощи на улице, тем самым подвергнув жизнь ребенка опасности.
Оценив тяжесть, характер и вред совершенного преступления, личность обвиняемой, а также то, что женщина полностью признала свою вину и воспользовалась предусмотренным законом правом на сотрудничество, прокурор заключил с ней соглашение о признании вины и наказании, которое должен утвердить суд.
Согласно достигнутому соглашению прокурор просит суд назначить обвиняемой наказание в виде лишения свободы сроком на пять месяцев и 15 дней. По мнению прокурора, выбранное наказание является соразмерным и соответствующим, а также может служить предупреждением для других.
Ранее сообщалось, что ребенок передан под опеку приемной семьи.