Рижанам напомнили, что они могут бесплатно пройти важный для современной жизни курс обучения
Каждый рижанин с 16 лет до 30 апреля может подать заявку на бесплатное обучение цифровым навыкам в формате самообучения, чтобы увереннее пользоваться электронными услугами государства, самоуправлений и частного сектора, безопаснее ориентироваться в интернете и удобнее решать повседневные вопросы в цифровой среде.
На данный момент на обучение уже записались более 2000 жителей Риги, и в общей сложности выдано более 1600 сертификатов.
Программа обучения разработана так, чтобы быть максимально доступной и легко совмещаться с повседневными делами. Содержание курса можно освоить самостоятельно, что означает возможность учиться в удобное время, в удобном месте и в собственном темпе, не подстраиваясь под фиксированное расписание очных занятий. Это особенно удобно для тех, кто работает, учится или заботится о семье, поскольку позволяет гибко и без лишних сложностей осваивать новые навыки.
Обучение может помочь людям разного возраста и с разным уровнем цифровых навыков:
- для молодежи такие курсы помогают сделать уверенные первые шаги в самостоятельной жизни — научиться пользоваться eParaksts, чтобы подавать документы в вузы в электронном виде или подписывать трудовые и арендные договоры, а также понять, как безопасно использовать интернет и защищать свои данные;
- для работающих обучение дает практическую пользу в повседневной жизни — возможность экономить время, осуществляя платежи онлайн, отправляя документы в электронном виде и общаясь с государственными и муниципальными учреждениями дистанционно, не выходя из дома. Развитие цифровых навыков помогает чувствовать себя увереннее на работе, сохранять конкурентоспособность и легче адаптироваться к изменениям в профессиональной жизни.
Как подать заявку?
Чтобы записаться на обучение, необходимо пройти тест самооценки знаний, который поможет определить подходящий уровень обучения и формат освоения. Это можно сделать самостоятельно на сайте digiprasmes.lv.
Дополнительная информация:
Электронная почта: diksd@riga.lv
Телефон: +371 26641672