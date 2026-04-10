В одном из краев Латвии пройдут тактические учения Земессардзе с учебными боеприпасами
12 апреля в Гаркалнской волости Ропажского края пройдут тактические учения роты защиты от оружия массового поражения 1-й Рижской бригады Земессардзе. Их цель — укрепление обороноспособности государства и поддержание высокой боевой готовности земессаргов.
Во время учений земессарги будут тренироваться выявлять и нейтрализовать возможные химические, биологические или радиологические угрозы, одновременно совершенствуя тактическую мобильность подразделения и способность выполнять задачи в условиях переменной интенсивности. Также будут развиваться навыки личного состава по действиям в сложной местности, в том числе в лесных районах и вблизи водных преград.
«Для укрепления обороноспособности и поддержания высокой боевой готовности земессаргов рота защиты от оружия массового поражения Земессардзе реализует этот цикл тактической подготовки. Наша цель — отрабатывать навыки личного состава для действий в специфической среде, обеспечивая, чтобы каждый земессарг мог эффективно реагировать и выполнять задачи даже в самых сложных условиях», — подчеркивает командир роты защиты от оружия массового поражения 1-й Рижской бригады Земессардзе капитан Андрис Зепс.
В Земессардзе военная подготовка организуется непрерывно в течение всего года, при выполнении различных тактических задач как в летний, так и в зимний период. Также и в 1-й Рижской бригаде Земессардзе в ходе регулярной плановой подготовки земессарги совершенствуют свои навыки и укрепляют готовность к защите территории ответственности подразделений.
В Земессардзе не разделяют людей по национальности, образованию, специальности или опыту. Земессаргом может стать гражданин Латвии с 18 лет, владеющий государственным языком как минимум на среднем уровне (B1) и имеющий соответствующее состояние здоровья. С требованиями к кандидатам можно ознакомиться на сайте Земессардзе.
К сведению жителей!
Во время учений в Гаркалнской волости Ропажского края земессарги будут использовать учебные боеприпасы, которые создают звук, но не угрожают жизни и здоровью людей. На дорогах в пределах Гаркалнской волости возможно кратковременное передвижение военного транспорта. Жителям выражают благодарность за поддержку в укреплении обороны Латвии.