Стоп‑кошелек: ключевой цифровой проект ЕС заблокирован из‑за нарушений в закупке

Цель проекта - создать универсальный и безопасный механизм доступа к цифровым услугам государственного и частного сектора. Планируется, что Европейский цифровой идентификационный кошелек станет единым решением цифровой идентификации, которое обеспечит жителям ЕС место для хранения и управления личными документами - паспортами, водительскими удостоверениями, дипломами, доверенностями и др. Также система предусматривает безопасную аутентификацию и электронную подпись на мобильных устройствах и функции цифровых платежей. Европейский цифровой идентификационный кошелек будет служить единой платформой для общения с государственными учреждениями.