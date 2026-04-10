Стоп‑кошелек: ключевой цифровой проект ЕС заблокирован из‑за нарушений в закупке
Бюро по надзору за закупками остановило заключение договора на создание Европейского цифрового идентификационного кошелька: жалобы участников выявили нарушения в конкурсе, и Государственное агентство цифрового развития теперь обязано пересмотреть заявки, что может затормозить один из ключевых цифровых проектов ЕС.
Бюро по надзору за закупками (БНЗ) запретило Государственному агентству цифрового развития (ГАЦР) заключать договор с победителем закупки на разработку, внедрение, развитие и обслуживание Европейского цифрового идентификационного кошелька, свидетельствует информация на сайте бюро.
ГАЦР поручено устранить выявленные комиссией по рассмотрению жалоб нарушения и повторно рассмотреть поданные на конкурс заявки.
Как сообщалось, ГАЦР объявило конкурс на разработку цифрового кошелька в ноябре прошлого года. Закупка проводилась в форме диалога, предусматривающего обсуждение с кандидатами требований к проекту, чтобы обеспечить эффективные решения и сбалансированное распределение рисков.
Цель проекта - создать универсальный и безопасный механизм доступа к цифровым услугам государственного и частного сектора. Планируется, что Европейский цифровой идентификационный кошелек станет единым решением цифровой идентификации, которое обеспечит жителям ЕС место для хранения и управления личными документами - паспортами, водительскими удостоверениями, дипломами, доверенностями и др. Также система предусматривает безопасную аутентификацию и электронную подпись на мобильных устройствах и функции цифровых платежей. Европейский цифровой идентификационный кошелек будет служить единой платформой для общения с государственными учреждениями.
Проект планируется реализовать до 2029 года, а первая версия цифрового кошелька с базовыми функциями должна быть разработана к декабрю 2026 года.
По результатам закупки было подано три жалобы.
Жалоба ООО "X Infotech" касалась исключения из дальнейшего участия в закупке, поскольку в установленный срок не были предоставлены справки иностранных органов о бенефициарах. Эта жалоба была признана обоснованной.
Итальянская компания Namirial указала на несоответствие в положении конкурса требований к специалисту по защите данных. Эта жалоба также была признана обоснованной.
Жалоба объединения ООО "Baltic Software Factory", ООО "Lightsoft Solutions" и ООО "Expert Quality" касалась исключения из конкурса из-за предполагаемой неуплаты налогов бенефициаром. Эта жалоба была признана необоснованной.