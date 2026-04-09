Латвийский эксперт - о вероятном проигрыше Орбана на выборах: его политика вредила ЕС годами
Латвийский политолог прогнозирует поражение Виктора Орбана на выборах и предупреждает о возможной турбулентности в ЕС: исход голосования может повлиять на отношения с Россией и вызвать протесты в самой Венгрии.
Политика премьер-министра Венгрии Виктора Орбана уже длительное время наносит ущерб внешней политике Европейского союза в отношениях с Россией, и на предстоящих выборах он, вероятнее всего, не победит, заявил агентству LETA политолог Андрис Кудорс.
«И наложение вето на выплаты помощи Украине, и в целом выработка единой внешней политики», — напомнил Кудорс о действиях Венгрии в ЕС.
Политолог отметил, что издание The Insider опубликовало исследование о возможных прошлых связях Орбана с организованной преступностью, где имелась некая коммуникация с Россией. По словам Кудорса, это согласуется с исследованием, поскольку еще в 2008 году Орбан критиковал политику России в Грузии, но уже в 2009 году неожиданно принял участие в съезде партии «Единая Россия» в Санкт-Петербурге, после чего его отношение к России принципиально изменилось.
Интернет-издание Politico, ссылаясь на имеющиеся у него копии российских документов, на этой неделе сообщило, что правительство Венгрии подписало с Россией тайное соглашение о расширении сотрудничества в экономике, торговле, энергетике и культуре. В то же время Кудорс не считает, что партия Орбана победит на парламентских выборах, которые пройдут 12 апреля в Венгрии. В связи с этим такой документ может не иметь далеко идущих последствий.
Кудорс прогнозирует, что победит главный конкурент Орбана — оппозиционер Петер Мадьяр, который в случае победы пересмотрит любые соглашения и другие документы, связанные с Россией.
Однако если Орбан все же победит, ЕС придется серьезно пересмотреть свои отношения с Венгрией. «Тогда это будет новый прецедент, и, думаю, это будет непростой процесс, возможна большая турбулентность, но ясно, что так продолжаться не может», — сказал Кудорс.
В свою очередь, если в Венгрии возникнут подозрения, что выборы были нечестными, это может вызвать широкие общественные протесты, отметил Кудорс. Он также не исключает, что в случае поражения Орбан может призвать своих сторонников к беспорядкам.
Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля.