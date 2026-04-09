В латвийском городе активисты могут получить деньги от самоуправления. Какие проекты поддерживают?
Самоуправление города Елгавы напоминает о том, что продолжается прием заявок на конкурс проектов «Софинансирование самоуправления города государственного значения Елгавы для объединений, фондов и религиозных организаций» на 2026 год. Заявки необходимо подать до 17 апреля 2026 года до 14:30.
Цель конкурса — поддержка и развитие активности гражданского общества в сферах развития города Елгавы, культуры, образования и социальных вопросов. На софинансирование может претендовать юридическое лицо, осуществляющее деятельность на территории самоуправления города Елгавы, если заявленная активность соответствует сфере деятельности объединений, фондов и религиозных организаций, отсутствуют налоговые и иные обязательные задолженности перед государством или самоуправлением свыше 150 евро, а также не применены международные или национальные санкции либо санкции, влияющие на существенные интересы финансового и рынка капитала, установленные Европейским союзом или государствами-членами Организации Североатлантического договора.
В конкурсе приоритетно поддерживаются проекты, соответствующие одной или нескольким из следующих приоритетных областей:
- Социальная работа и меры социальной поддержки, включая благотворительность и помощь лицам с ограниченными возможностями.
- Содействие общественной сплоченности и инклюзии.
- Развитие гражданского участия и повышение устойчивости общества в районах Елгавы.
- Привлечение внешнего финансирования, включая средства фондов Европейского союза или государственного бюджета, для проектов, реализуемых в Елгаве.
- Укрепление потенциала местных сообществ и неправительственных организаций.
- Обеспечение деятельности дома НПО.
Заявки необходимо подать до 17 апреля 2026 года до 14:30, направив подписанный безопасной электронной подписью документ на электронную почту pasts@jelgava.lv, через официальный электронный адрес самоуправления, либо подав лично в Центр обслуживания клиентов самоуправления города Елгавы по адресу: улица Лиела, 11, Елгава, в закрытом конверте, при этом каждая заявка должна подаваться в отдельном конверте, либо отправив по почте в Центр обслуживания клиентов администрации самоуправления города Елгавы по адресу: улица Лиела, 11, Елгава, LV-3001, с почтовым штемпелем не позднее 20 апреля 2026 года.