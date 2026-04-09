В латвийском городе активисты могут получить деньги от самоуправления. Какие проекты поддерживают?

Цель конкурса — поддержка и развитие активности гражданского общества в сферах развития города Елгавы, культуры, образования и социальных вопросов. На софинансирование может претендовать юридическое лицо, осуществляющее деятельность на территории самоуправления города Елгавы, если заявленная активность соответствует сфере деятельности объединений, фондов и религиозных организаций, отсутствуют налоговые и иные обязательные задолженности перед государством или самоуправлением свыше 150 евро, а также не применены международные или национальные санкции либо санкции, влияющие на существенные интересы финансового и рынка капитала, установленные Европейским союзом или государствами-членами Организации Североатлантического договора.