Шанс выйти из молчаливого мира: 5-летнему Даниэлю нужна помощь, чтобы наконец заговорить
Даниэль из Риги не засыпает без любимого игрушечного жирафа, любит пазлы и песенку про синий трактор. Но мир вокруг остается для него закрытой книгой — из-за аутизма мальчик почти не говорит и с трудом понимает окружающих. Мама Татьяна верит: сын сможет выйти из своей «раковины», если не прерывать АВА-терапию. Однако цена этого шанса — 6200 евро в год — неподъемная сумма для семьи, где работает только папа.
В этой семье растут двое детей - 7-летняя Каролина и 5-летний Даниэль. В прошлом году мальчику поставили диагноз – аутизм с нарушениями речевого развития и поведения. Он не говорит, не умеет общаться с другими детьми, живет в своем «особенном» мире.
Для мамы Татьяны диагноз сына стал неожиданностью. Вначале все было очень хорошо -беременность и роды прошли без осложнений. Малыш развивался нормально – в полгода сел, рано начал ползать. В год и один месяц он пошел. Все бы выглядело образцово, но мальчик молчал. Речь не развивалась.
В два года Даниэль начал ходить в обычный детский сад. Воспитатели постоянно жаловались, что он не говорит и не понимает, когда к нему обращаются. С другими детьми малыш не играл и не общался, был сам по себе. Первые слова он начал говорить только в 4,5 года. И до сих пор это не предложения, а отдельные слова - пить, кушать, дай и т.п.
Мама обращалась к разным специалистам - неврологу, логопеду, детскому психиатру. Наконец после обследования мальчика отправили сдать ADOS-тест на аутизм.
«В очереди на этот тест мы ждали больше года и до сих пор она еще не подошла. В августе прошлого года мы решили сделать платный тест за 60 евро, - вспоминает Татьяна. – В конце концов сыну поставили диагноз – детский аутизм с нарушениями речевого развития и поведения».
У Татьяны это вызвало шок. До этого момента она и не слышала про аутизм. Никакой информации у нее не было. Что с этим делать, она не знала. Врачи настоятельно рекомендовали АВА-терапию – в случае Даниэля это шанс развить речь и умение контактировать с людьми.
Аутизм выражается по-разному, но есть схожие признаки. Даня не смотрит в глаза, не реагирует на обращенную к нему речь. Может упасть на пол, кричать, вырваться и убежать – в такие моменты справиться с этим сложно. Мама старается гулять с ним на закрытых площадках и там, где меньше людей. Каждому невозможно объяснить, что поведение ребенка – это не капризы, а проявление аутического спектра. А реакция людей, к сожалению, бывает самая разная.
В обычные игрушки мальчик не играет. «Дома у него целый автопарк, - рассказывает мама. – Но он, в основном, выстраивает машинки рядами по линеечке. И может назвать каждую».
В дополнение к аутизму у Даниэля диагностировали целиакию - хроническое аутоиммунное заболевание, при котором нужна строгая безглютеновая диета, то есть полный отказ от злаковых - пшеницы, ржи, ячменя.
Сейчас мама водит сына в специализированный детский садик и очень переживает, так как мальчик трудно адаптируется в коллективе. Его маленький мир по-прежнему закрыт от окружающих.
Татьяна выйти на работу не может, так как надо заниматься детьми. У старшей дочки недавно обнаружили астму. Папа Алекс трудится на стройке, приходится очень много работать, так как он, единственный, обеспечивает семью.
Таня познакомилась с мужем в Англии, куда еще в школьные годы ее увезла мама. Там же они с Алексом и встретились. В 2018 году у них родилась Каролина. А через год, перед самой пандемией, они приняли решение вернуться в Латвию.
Вся жизнь этой молодой семьи посвящена детям. Вдвоем они никуда выйти не могут, а помочь им некому. «Для души у меня – музыка, слушаю любимые песни, когда убираю квартиру или делаю что-то по дому», - рассказала Татьяна. Когда-то в юности у нее была мечта – стать следователем. Но это не сложилось. И сейчас она – просто мама, которая все силы, время и любовь отдает сыну и дочке. Особенно много волнений связано с Даниэлем. Татьяна постоянно думает о том, что будет дальше и как помочь малышу.
Несмотря на аутические признаки, Даня – умный и добрый ребенок. Он умеет считать до 10, любит собирать кубики и паззлы. Обожает песенки из мультфильмов, особенно - «Синий трактор» и «Алфавит». Его любимая игрушка – маленький жирафик, без которого он не засыпает.
АВА-терапия – это шанс маленького Дани на то, что он начнет говорить и сможет в дальнейшем социализироваться в обществе.
Как помочь
Помощь нужна для оплаты годового курса АВА-терапии в рижском Реабилитационном центре «Святая София». Занятия будут проходить по индивидуальной программе – сначала интенсивный курс, а потом – дважды в неделю.
Стоимость годового курса – 6200 евро. В семье таких денег нет. Нужна помощь – от этого зависит будущее малыша.
В рамках акции «Зеленой лампы» работает телефон помощи – 90006384. Стоимость звонка – 1,42 евро.
Благотворительный фонд BeOpen открыл для Даниэля Бунакова специальный счет, с которого будет вестись оплата занятий. С этих денег не берутся никакие проценты, не делаются отчисления.
Labdarības fonds BeOpen
Reģ. Nr. 50008218201
Konta Nr. Konta Nr. LV25CBBR11232155 01010
SWIFT kods: CBBRLV22 (BluOr Bank AS)
Mērķis: Zaļā lampa. Palīdzība Danielam Bunakovam
ABA (Applied Behavior Analysis) – научно обоснованный метод коррекции поведения и обучения, основанный на анализе взаимосвязи между действиями ребенка и окружающей средой. Метод помогает развить социальные и коммуникативные навыки, помогая детям с аутизмом (РАС) и нарушениями развития адаптироваться в обществе. АВА-терапия помогает развить речь, особенно у детей с РАС. Она эффективна также при задержке психического развития, нарушениях социализации, при агрессивном поведении или истериках. Для максимального эффекта требуются регулярные занятия.