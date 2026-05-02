Велосипеды крадут даже днем и в людных местах: страховщики раскрыли самые дорогие случаи

Травмы получают и при попытке избежать столкновения с пешеходом, при потере равновесия на мокрой и скользкой дороге, а также при неудачных маневрах. Например, в одном случае велосипедист упал, пытаясь избежать наезда на пешехода. В другом случае велосипедист отправился на прогулку в дождливую погоду, у него соскользнула нога с педали, и он ударился о велосипед. Был и случай, когда у ребенка, сидевшего на багажнике, ногу затянуло в спицы. «Велосипедисты часто думают о том, как защитить сам велосипед, но нужно помнить, что не менее важно защитить и себя. Падение, яма или незамеченное препятствие могут закончиться не только проколотой шиной или погнутым колесом, но и переломами, ушибами и другими травмами. Поэтому с началом велосезона все больше людей страхуют не только свой велосипед, но и выбирают страхование от несчастных случаев. Правда, это не отменяет того, что во время езды на велосипеде нужно обращать внимание на выбранный маршрут и дорожное покрытие, а также на свой стиль езды и безопасность — использовать шлем, защиту для коленей и локтей», — рассказывает Иво Данче.