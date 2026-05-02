Велосипеды крадут даже днем и в людных местах: страховщики раскрыли самые дорогие случаи
С началом теплого сезона велосипеды снова становятся привычным транспортом для многих жителей, но вместе с этим растут и риски: по данным страховой компании BTA, каждое третье страховое заявление по велосипедам связано с кражей. Чаще всего велосипеды повреждаются в обычных поездках — из-за ям, бордюров, стекла или падений, однако самые большие убытки владельцам приносят именно воры.
Как объясняет директор департамента страховых возмещений BTA Иво Данче, хотя именно кражи приносят самые большие убытки, чаще всего велосипеды повреждаются при наезде на яму, столкновении с препятствием, потере равновесия или из-за повреждения шин и других деталей. Нередко при этом травмы получают и сами велосипедисты.
Для воров — «хорошая добыча»
За последние три года половина, или 50%, связанных с велосипедами заявлений BTA касались различных повреждений. В 34% случаев велосипед был украден, а примерно в 15% случаев травмы получил сам велосипедист.
«Повреждения велосипеда обычно происходят в очень повседневных обстоятельствах, например после наезда на яму, бордюр или другое препятствие. Типичны также проколы шин о стекло или строительный мусор. Реже велосипеды повреждаются в столкновениях с автомобилем или другим велосипедистом. Однако самые большие убытки велосипедистам чаще всего приносят именно кражи: средняя компенсация за украденный велосипед превышает 550 евро, тогда как при повреждениях она составляет около 180 евро», — рассказывает Иво Данче.
Велосипеды «исчезают» даже днем и в людных местах
Хорошо просматриваемое место, замок или светлое время суток не мешают ворам добраться до желанного велосипеда. Самые крупные страховые случаи, заявленные за последние три года, показывают: злоумышленники выбирают велосипеды не только в отдаленных или плохо освещенных местах, но не боятся совершать кражи и днем, там, где ходят люди.
Например, BTA выплатила 1340 евро компенсации за велосипед, украденный со школьного двора. В другом случае 1270 евро были выплачены за велосипед, украденный в рабочее время с автостоянки. Еще в одной ситуации 1110 евро составила компенсация за велосипед, похищенный со двора многоквартирного дома, хотя он был пристегнут на специальной стоянке.
Среди крупнейших случаев также была страховая выплата в размере 909 евро за велосипед, украденный со стоянки у торгового центра, и 885 евро за велосипед, похищенный на сельской недвижимости.
«В то же время мы видим, что не всегда крадут весь велосипед. Воры часто выбирают и отдельные детали и оборудование — руль, тормоза, переключатели, колеса, фонари и даже только сиденья. Но и в таких ситуациях велосипед оказывается поврежден, и нужны вложения, чтобы его восстановить. Если страховки нет, это может означать несколько сотен евро непредвиденных расходов», — говорит Иво Данче.
В авариях страдают не только велосипеды, но и сами велосипедисты
В происшествиях повреждаются не только велосипеды — травмы получают и сами водители. Достаточно одной незамеченной ямы, резкого маневра или столкновения с препятствием, чтобы обычная поездка закончилась не только испорченным велосипедом, но и травмами.
В практике BTA был случай, когда велосипедист, двигаясь по лесной тропе, врезался плечом в дерево и получил травму. В другой ситуации ребенок, съезжая на велосипеде с горки, упал и сломал предплечье.
Травмы получают и при попытке избежать столкновения с пешеходом, при потере равновесия на мокрой и скользкой дороге, а также при неудачных маневрах. Например, в одном случае велосипедист упал, пытаясь избежать наезда на пешехода. В другом случае велосипедист отправился на прогулку в дождливую погоду, у него соскользнула нога с педали, и он ударился о велосипед. Был и случай, когда у ребенка, сидевшего на багажнике, ногу затянуло в спицы. «Велосипедисты часто думают о том, как защитить сам велосипед, но нужно помнить, что не менее важно защитить и себя. Падение, яма или незамеченное препятствие могут закончиться не только проколотой шиной или погнутым колесом, но и переломами, ушибами и другими травмами. Поэтому с началом велосезона все больше людей страхуют не только свой велосипед, но и выбирают страхование от несчастных случаев. Правда, это не отменяет того, что во время езды на велосипеде нужно обращать внимание на выбранный маршрут и дорожное покрытие, а также на свой стиль езды и безопасность — использовать шлем, защиту для коленей и локтей», — рассказывает Иво Данче.
Главные правила безопасности
Чтобы поездка на велосипеде была безопасной, важно обращать внимание и на сам велосипед, и на то, где он оставлен. Эксперты советуют всегда использовать качественный замок и пристегивать велосипед к стационарному объекту в хорошо просматриваемом месте, потому что кражи происходят и днем.
Не менее важно регулярно проверять техническое состояние велосипеда: давление в шинах, тормоза и освещение, а также перед началом сезона пройти полное обслуживание, чтобы избежать неприятных сюрпризов во время поездки.
На дороге главное — безопасная езда и подходящая защитная экипировка. Велосипедистам необходимо соблюдать правила дорожного движения, которые перед началом сезона рекомендуется освежить в памяти. На дороге нужно выбирать подходящую скорость и особенно внимательно следить за ямами, скользким покрытием и пешеходами.
Для безопасности важны также шлем, светоотражающая одежда и исправные фонари.
Кроме того, нужно быть готовым к непредвиденным ситуациям и выбирать маршрут и среду, соответствующие своим навыкам. Это означает, что людям, которые раньше не ездили на велосипеде по городу, стоит подготовиться — освежить практические и теоретические навыки. И наоборот: если человек привык ездить по городу, но не по сельским дорогам и местности с более выраженным рельефом, ему нужно адаптировать свои навыки езды к другим условиям.