ФОТО: в центре Резекне появился новый продуктовый магазин - компания вложила более 300 000 евро
В Резекне открылся первый магазин сети top!. Он расположен на улице Кришьяня Валдемара, 2A. Это 223-й магазин сети в Латвии.
По данным компании, в адаптацию помещений, покупку нового оборудования, создание кондитерского цеха и благоустройство прилегающей территории вложено более 300 000 евро. В новом магазине также создано 12 рабочих мест.
Площадь торгового зала составляет 295 квадратных метров. Еще 170 квадратных метров отведены под помещения для сотрудников, производственный цех и склад. В магазине установлены новые холодильные и вентиляционные системы, а также LED-освещение.
На прилегающей территории обновили дорожное покрытие и брусчатку, установили велопарковку. Также предусмотрены решения для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и посетителей с детскими колясками.
В магазине будет работать кондитерский цех, где планируется ежедневно готовить выпечку и кулинарную продукцию.
Член правления и директор по маркетингу сети top! Илзе Приедите отметила, что открытие магазина в Резекне связано с дальнейшим расширением сети в Латгале. По ее словам, при формировании ассортимента учитывалось расположение магазина в центре города, а также близость учебных заведений.
В магазине будут представлены продукты местных производителей, в том числе фрукты, овощи, хлеб, молочная и мясная продукция, а также товары повседневного спроса.
Магазин top! в Резекне будет открыт ежедневно с 08:00 до 21:00. В торговой точке также будет работать пункт приема депозитной тары.